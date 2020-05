In Australia riapriranno 21 Apple Store

Giovedì 7 maggio Apple aprirà 21 dei 22 store australiani. Lo ha fatto sapere Apple stessa con indicazioni sulle sezioni del sito australiano dedicate ai vari store. Tutti i negozi apriranno per il momento con orari limitati.

L’unico dei 22 store che continuerà a rimanere chiuso è quello di Sydney. Il sito 9to5Mac spiega che quest’ultimo negozio era stato chiuso a gennaio per importanti lavori di ristrutturazione ed è probabile che la pandemia abbia portato dei rallentamenti nei previsti lavori.

Il CEO di Apple, Tim Cook, la scorsa settimana aveva riferito della riapertura degli store in Austria e Australia. L’unico store di Vienna, in effetti, aprirà oggi 5 maggio.

Non è ancora dato sapere quando riapriranno gli store negli Stati Uniti e altre parti del mondo. Cook aveva parlato della riapertura di alcuni store a partire da maggio, riferendo che l’azienda pensa a riaperture scaglionate, tenendo conto di valutazioni città per città e regione per regione. In tutti i casi sono previste misure di distanziamento sociale. In Corea del Sud, dove uno store è stato riaperto da metà aprile, Apple si sta occupando principalmente dell’assistenza dei prodotti e della presa in carico dei dispositivi per la riparazione, seguendo locali linee-guida e raccomandazioni.

Ai dipendenti Apple non è stato ancora indicato quando potranno ritornare al lavoro in Apple Park e nei vari uffici e sedi; il CEO Tim Cook ha in precedenza spiegato che, quando questo avverrà, saranno adottate misure come il controllo della temperatura all’ingresso e indicati specifici controlli sanitari da effettuare.

