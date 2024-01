Scoperta in Cina finta fabbrica di AirPods con tre linee produttive

Organi di polizia di Suining, una città-prefettura della Cina nella provincia del Sichuan, hanno individuato un grosso quantitativo di auricolari Bluetooth contraffatti con il marchio Apple.

Sono state scoperti finti auricolari Apple dal valore di milioni di dollari. La polizia ha smantellato tre linee produttive, strutture nelle quali è stata individuata merce per un valore complessivo di 167 milioni di yuan (circa 23,5 milioni di dollari).

Il sito Gzmochina riferisce che sono stati individuati e sequestrati oltre 69.000 auricolari Bluetooth Apple, altri 45.000 semi-finiti, strumentazione di contraffazione, oltre 50.000 imballaggi (package con i logo Apple), e più di 10.000 parti di ricambio.

Secondo la Polizia, alcuni auricolari fasulli sono stati già venduti in oltre 10 province e città della Cina, incluse Guangdong, Shandong, Sichuan e Hainan, lasciando immaginare che il numero di oggetti contraffatti in circolazione sia molto alto. Non è chiaro se questi prodotti siano stati smerciati illegalmente anche in altre nazioni.

Riconoscere gli auricolari Apple falsi non è sempre facile, e alcuni di questi sono in grado di “ingannare” il sistema operativo che li riconosce come normali AirPods.

Tra gli elementi ai quali è possibile fare attenzione, differenze estetiche come il font usato sulle confezioni (non sempre identico e perfettamente uguale), differenze sui LED nella custodia di ricarica e sul LED degli auricolari, la trama dell’allumino (più grossolano quello degli auricolari falsi) e altri elementi che solo un occhio allenato e che conosce già altri prodotti Apple è in grado di individuare.

Dal punto di vista delle funzionalità, opzioni quali la riduzione del rumore spesso non funzionano (si attiva ma non accade nulla), così come l’audio spaziale, ed evidenti anomalie nel volume. Da iOS 16 in poi nella scheda informazioni in Bluetooth con auricolari palesemente non originali appare la dicitura: “Non è stato possibile verificare se le cuffie sono AirPods originali. Potrebbero non funzionare come previsto”.

Un possibile modo per verificare se le AirPods sono vere o finte è effettuare una verifica sul sito Apple usando il seriale. AirPods, AirPods Pro, gli AirPods e la custodia di ricarica sono tutti prodotti distribuiti con un numero di serie univoco. È possibile trovare il numero di serie sul lato inferiore del coperchio della custodia di ricarica, della custodia di ricarica wireless, della custodia di ricarica MagSafe, della custodia di ricarica Lightning per AirPods (3a generazione) o della custodia di ricarica MagSafe (Lightning o USB-C) per AirPods Pro (2a generazione).

Il numero di serie è presente anche sulla confezione originale accanto al codice a barre; il numero di serie è solitamente riportato anche sulla fattura o sulla ricevuta originale del prodotto.

Altro modo per recuperare il numero di serie è direttamente da iOS o iPadOS: andando in Impostazioni > Bluetooth; qui basta trova gli AirPods nell’elenco, e tocca il pulsante Altre inf” (“i”) accanto agli AirPods per vedere il numero di serie.