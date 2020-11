In Germania la Deutsche Bahn sperimenta i treni a idrogeno

La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn (DB) ha annunciato di stare lavorando per sviluppare treni a idrogeno con l’obiettivo di rimpiazzare i treni che ancora viaggiano alimentati con motori diesel. A riferirlo è CNBC spiegando che DB collabora con Siemens Mobility su un nuovo treno denominato “Mireo Plus H“, che funzionerà tramite celle a combustibile a idrogeno e batterie agli ioni di litio; percorrerà tratte tra Tübingen, Horb e Pforzheim nel Baden-Württemberg, uno dei 16 stati federati della Germania.

Mireo Plus H viaggerà su un percorso di 600km, raggiungendo le 100 mph di velocità (circa 161 km/h). Deutsche Bahn ritiene che la sola unità sperimentale permetterà di impedire che entrino nell’atmosfera circa 330 tonnellate di anidride carbonica.

Oltre all’unità di trasporto, DB sta anche cercando di sviluppare e testare infrastrutture da dedicare ai treni ad idrogeno. Allo scopo, sta ristrutturando un impianto di manutenzione che servirà da stazione di rifornimento e manutenzione per questi treni.

L’azienda punta a sfruttare l’idrogeno derivato da elettrolisi (il cosiddetto “idrogeno verde”), un processo elettrolitico nel quale il passaggio di corrente elettrica causa la scomposizione dell’acqua in ossigeno ed idrogeno gassoso. Il sistema è più “green” ma estremamente inefficiente rispetto ai BEV (battery electric vehicle), ossia mezzi alimentati solo ed esclusivamente dall’energia fornita dal comparto batterie.

I treni ad idrogeno sono stati testati con successo in varie parti di Europa (Italia inclusa). In Austria e nei Paesi Bassi treni di questo tipo già trasportano passeggeri. Nel nostro paese FNM e Trenord promuoveranno nel Sebino e in Valcamonica la prima “Hydrogen Valley” italiana. Il progetto, denominato H2iseO, prevede l’acquisto di nuovi treni alimentati a idrogeno, che serviranno dal 2023 la linea non elettrificata – gestita da Ferrovienord (società al 100% di FNM) – Brescia-Iseo-Edolo, in sostituzione degli attuali a motore diesel, e la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinato inizialmente a nuovi convogli ad energia pulita.

