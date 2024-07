iOS 18 scoprirà le immagini corrotte nel database di Foto

Pubblicità

Gli utenti di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, potranno ripristinare (o eliminare definitivamente) foto perse o danneggiate mediante una nuova funzione di Recovering che Apple integrerà nei sistemi operativi in questione.

La Casa di Cupertino ha iniziato a testare la nuova funzionalità nella beta di iOS 18, mostrando l’album “Recovered” nell’app Foto, un album che mostrerà immagini e video automaticamente identificati come persi o danneggiati e che l’utente potrà cancellare in modo definitivo o ripristinare nella libreria foto.

Apple spiega che foto e video possono essere etichettate come perse o danneggiate per vari motivi, inclusa la corruzione del database delle foto o scatti che per qualche motivo non sono stati salvati correttamente.

Per verificare la presenza di foto/video di questo tipo, basta aprire l’app Foto, selezionare Album, selezionare l’album Recovered, sbloccare l’accesso all’album con il Face ID o Touch ID, selezionare gli elementi desiderati e scegliere se cancellarli definitivamente o ripristinarli.

L’album Recovered appare solo e soltanto se nel dispositivo dell’utente sono presenti elementi in qualche modo non identificati come parte della libreria Foto. Se sul dispositivo non ci sono immagini corrotte o mancanti, l’album non compare.

Con gli update da iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1, Apple ha corretto un errore raro per cui le foto in cui si verificavano danni al database potevano ricomparire nella libreria di Foto anche se erano state eliminate. Dopo l’installazione di iOS 17.5 e iPadOS 17.5, alcuni utenti avevano visto ricomparire immagini cancellate da tempo nella libreria; Apple aveva spiegato che il bug era legato alla corruzione del database e che quando si verificava, causava la comparsa di foto cancellate.

La funzionalità di recovering degli album nell’ultimo aggiornamento di iOS dovrebbe impedire il ripresentarsi di problemi di questo tipo, permettendo all’utente di verificare la presenza di foto e video corrotte che in qualche modo potrebbero creare problemi al database di Foto.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori e i beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

