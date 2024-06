Ecco iPadOS 18, finalmente con la sua calcolatrice

Pubblicità

Ovviamente, al fianco di iOS 18 non poteva mancare iPadOS 18, il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo per iPad. Alcune delle principali migliori di iOS 18 arriveranno anche su iPad, come l’app Foto Foto ridisegnata e i nuovi strumenti di personalizzazione della Home Screen.

Tra le particolarità esclusive di iPadOS 18 ci sarà una nuova barra delle schede fluttuante che si trasforma in una barra laterale per una migliore navigazione. Allo stesso modo, ci sarà una barra delle schede personalizzabile, che permetterà agli utenti di mantenere i preferiti a portata di mano e che potrà essere utilizzata in tutto il sistema.

Ancora, su iPadOS 18 è presente un nuovo browser per la selezione dei documenti in Pages, Numbers e Keynote.

Centro di controllo

Così come su iOS 18, anche su iPadOS 18 arriverà un nuovo centro di controllo, che permetterà di rendere più semplice l’accesso alle cose che si fanno quotidianamente. Il nuovo centro di controllo offre i controlli che si usano più spesso sempre a portata di mano, che si tratti di controlli multimediali a quelli per la casa smart.

Nuove personalizzazioni in Home

Da iOS 18 questo iPadOS 18 riprenderà il nuovo sistema di personalizzazioni, che permetterà di rendere le icone scure o di scegliere un colore personalizzato.

Non solo, i widget e le icone delle app potranno essere posizionati liberamente sulla schermata Home, come su iPhone. Ed ancora, si potrà optare per visualizzare tutte le icone e i widget delle app in un formato più grande, eliminando i nomi sottostanti, per ottenere un look più pulito e semplificato.

Calcolatrice

Evento nell’evento. iPadOS 18 introdurrà per la prima volta l’app Calcolatrice su iPad. Naturalmente, non si tratterà di un semplice porting della calcolatrice in uso su iPhone, ma di una nuova app con nuove funzionalità, come la cronologia e le conversioni di unità.

Non solo, sarà presente anche una nova modalità che permetterà di effettuare operazioni matematiche ed espressioni, semplicemente scrivendole con Apple Pencil sullo schermo.

Tornando alle altre novità del sistema operativo, ci sarà anche SharePlay,c he ora permetterà agli utenti di toccare e disegnare sullo schermo durante la condivisione, e di controllare a distanza un altro iPad o iPhone.

iPadOS 18 include anche animazioni in tutta l’interfaccia utente, rendendole ancora più reattive e fluide. Il sistema, inoltre, mette a disposizione nuove API per gli sviluppatori, così che possano integrare queste animazioni.

Apple Intelligence

Apple è ufficialmente entrata nel modo dell’AI con Apple Intellicenge. iPadOS 18 supporterà Apple Intelligence, il sistema che sarà in grado di comprendere e generare linguaggio e immagini, eseguire azioni nelle app e utilizzare il contesto personale per semplificare e accelerare le attività quotidiane. Non tutti gli iPad lo supporteranno, ma solo quelli dotati di chip della serie M.

Nuova app Foto

Vanno di pari passo su iOS 18 e iPadOS 18 le novità all’app Foto. Con un redesign significativo, l’app Foto sfrutta ancor meglio il display dell’iPad, organizzando automaticamente le librerie. Sarà presente anche una vista semplificata combina la classica griglia con nuove raccolte tematiche, consentendo di sfogliare le immagini senza bisogno di organizzarle in album specifici.

Inoltre, ci sarà la possibilità di riproduzione automatica dei contenuti, così che le librerie prendono letteralmente vita.

Messaggi

L’app Messaggi introdurrà diversi aggiornamenti, come la possibilità di formattare il testo con grassetto, sottolineato e corsivo. La funzione Tapback ripresa da iOS sarà ridisegnata e permetterà di reagire ai messaggi con qualsiasi emoji o adesivo.

Safari

Safari aggiungerà gli Highlights e una nuova modalità Lettura, che sfruttando il machine learning permetterà di evidenziare le informazioni chiave di una pagina web, così da trovare – ad esempio – subito le informazioni sul ristorante che si sta cercando.

### Nuovi controlli della privacy

iPadOS 18 introduce nuove opzioni per controllare chi può vedere le app, come condividere i contatti e come l’iPad si connette agli accessori. È possibile bloccare o nascondere le app per proteggere informazioni riservate, come notifiche e contenuti. Quando un’app è bloccata o nascosta, i suoi contenuti non compaiono nelle ricerche o nelle notifiche. Gli utenti possono anche scegliere di concedere l’accesso ai dati dei contatti solo a contatti specifici. Inoltre, gli sviluppatori possono ora abbinare dispositivi Bluetooth senza necessità di accessori aggiuntivi, garantendo una maggiore privacy nelle connessioni di rete.

La prima beta per sviluppatori di iPadOS 18 è disponibile da oggi, con una beta pubblica che arriverà nelle settimane a seguire, con il rilascio ufficiale al pubblico previsto in autunno.