LG, nuovo centro di Ricerca e Sviluppo in Europa

LG Electronics (LG) ha annunciato la creazione di un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo (R&S) dedicato alle soluzioni per la climatizzazione a Francoforte, in Germania.

Il centro in questone affiancherà i laboratori LG Air Solution già esistenti a Changwon, in Corea del Sud, e ad Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di realizzare un network globale di ricerca e sviluppo.

Il nuovo laboratorio, di 10.000 metri quadrati, si concentrerà principalmente sullo sviluppo di soluzioni ad alta efficienza nel campo del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria (Heating, Ventilation and Air Condition – HVAC) per i diversi climi europei. La ricerca e i test saranno condotti su varie soluzioni HVAC per uso residenziale e commerciale tra cui pompe di calore, sistemi di monitoraggio dell’energia e piattaforme di gestione energetica, con l’obiettivo di offrire soluzioni HVAC ad hoc per il mercato europeo.

Il produttore riferisce che il nuovo laboratorio collaborerà con l’European Consortium for Advanced Heat Pump Research, di recente costituzione, per sviluppare pompe di calore in grado di fornire prestazioni elevate e affidabili durante gli inverni rigidi del Nord Europa. Al fine di rafforzare le proprie competenze in questo settore, LG lancerà una campagna di recruiting di talenti locali nel campo della progettazione delle pompe di calore e della smart home.

Si prevede che il mercato europeo dell’HVAC registrerà una crescita significativa nei prossimi anni grazie alle politiche per l’energia dell’Unione Europea (UE). Tra queste, il piano REPowerEU che mira a ridurre il consumo di energia, a diversificare l’approvvigionamento energetico, ad aumentare le fonti di energia rinnovabili e a diminuire la dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030. Inoltre, la politica del Green Deal guidata dall’UE mira a ridurre in modo significativo le emissioni di carbonio entro il 2030, con ulteriori riduzioni entro il 2040, per raggiungere una società a zero emissioni entro il 2050.

Le politiche energetiche dell’UE hanno aumentato in modo significativo la domanda di prodotti elettrici ad alta efficienza, in particolare per quanto riguarda le pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento. Questi sistemi offrono emissioni di carbonio ridotte rispetto alle soluzioni convenzionali alimentate da combustibili fossili.