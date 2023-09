In macOS Sonoma ottimizzata la gestione batteria dei MacBook 13″ M2

In macOS Sonoma, sistema operativo che nel momento in cui scriviamo è ancora nelle mani di sviluppatori e beta tester, Apple ha integrato ottimizzazioni che migliorano la “salute” della batteria dei MacBook Air 13″ con chip M2.

Lo riferisce il sito Macrumors citando quanto riportato in una nota di Apple sull’aggiornamento.

«La gestione dello stato della batteria dei MacBook Air 13″ con chip M2 è stata aggiornata per meglio ottimizzare la salute della batteria a lungo termine», si legge nelle note di rilascio dell’aggiornamento.

Apple non fornisce ulteriori informazioni per capire a cosa facciamo riferimento le “ottimizzazioni” specifiche per i MacBook Air M2, né risultano lamentele da parte degli utenti di questi modelli relativamente alla durata della batteria; in un documento di supporto tecnico, Apple spiega che gestione dello stato della batteria è una funzione progettata “per migliorare la durata della batteria del computer”. E ancora: “La gestione dello stato della batteria è progettata per migliorare il ciclo di vita della batteria rallentando l’avanzamento dell’invecchiamento chimico. Questa funzione è infatti in grado di monitorare le temperature a cui è stata sottoposta la batteria nel corso del tempo e le abitudini di ricarica. In base ai valori raccolti, la gestione dello stato della batteria potrebbe ridurre temporaneamente la carica massima della batteria. Ciò accade quando è necessario per garantire che la batteria venga caricata a un livello ottimale per l’uso, riducendo l’usura della batteria e rallentandone l’invecchiamento chimico”.

macOS 14 Sonoma sarà disponibile la sera del 26 settembre 2022 come aggiornamento software gratuito per i Mac introdotti a partire dal 2017. A questo indirizzo i consigli siu come preparsi all’aggiornamento.