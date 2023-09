Mattel ringiovanisce Pictionary con intelligenza artificiale

Pictionary è il celebre gioco in cui si cerca di indovinare il disegno che sta realizzando uno dei giocatori: nell’ultima versione partecipa anche l’intelligenza artificiale AI. L’ha presentata Mattel, definendo il nuovo Pictionary VS AI il suo primo titolo a incorporare questa tecnologia, che segna «il primo grande salto dell’azienda nella categoria».

Come dicevamo non si tratta di un videogioco: il gioco da tavolo rimane analogico in tutto e per tutto, con l’unica differenza che a indovinare i disegni non sarà la squadra avversaria ma l’intelligenza artificiale. Ciascuno infatti disegna su carta quel che viene richiesto nella carta pescata dal mazzo, poi si scansiona il bozzetto tramite l’app sullo smartphone e lo si da in pasto all’AI, che dovrà indovinare cosa è stato disegnato.

I giocatori avranno anche il compito di prevedere se l’intelligenza artificiale riuscirà a indovinare il proprio disegno, con la promessa – scrive Mattel – di trascorrere momenti esilaranti in compagnia dei propri amici.

Pictionary con AI, disponibilità e prezzo

Pictionary VS AI arriverà negli Stati Uniti il 2 ottobre al prezzo di 25 dollari: in dotazione oltre a quattro lavagne, un tabellone di gioco, penne e carte-indizio sarà incluso anche un semplice supporto per smartphone.

Probabilmente quello di Mattel è tra i primi giochi da tavolo a incorporare l’intelligenza artificiale, anche se già da alcuni anni ne esistono diversi che includono un tocco digitale tramite app. Uno di questi ad esempio è Unlock, il gioco di carte che si ispira agli escape room, dove l’app funge da timer ma anche da scanner AR per rivelare alcuni dettagli nascosti, oppure Star Wars: Imperial Assault, dove l’app permette di giocare una partita contro il computer.

In passato Mattel ha più volte mostrato interesse per tutto ciò che è nuovo dal punto di vista delle tecnologie: due anni fa ad esempio ha lanciato l’auto di Barbie elettrica insieme a FIAT, mentre nel 2019 ha introdotto sul mercato le prime piste e macchinine Smart attraverso la linea Hot Wheels. Per saperne di più cliccate qui.

