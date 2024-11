Black Friday, le cuffie Philips Fidelio X2HR/00 a 79,99 €

Pubblicità Interessate occasione per chi cerca cuffie da salotto di alta qualità, perfette per un ascolto in poltrona: su Amazon per il Black Friday vanno in sconto le Philips Fidelio X2HR/00 che scendono 79,99 €. Si tratta di cuffie aperte con connessione a cavo, ad alta risoluzione con risposta neutra come hanno potuto verificare diversi recensori che le hanno provato dando riscontri molto positivi sulla qualità musicale. Le Philips Fidelio X2HR/00 sono basate su generosi driver da 50 mm sviluppati intorno alla tecnologia LMC (Layered Motion Control) e realizzati con diaframma a polimeri multistrato che racchiude uno strato di gel. Questi strati formano – spiega Philips – una barriera flessibile e, insieme al gel, assorbono e riducono le frequenze troppo alte, offrendo una risposta in frequenza più fluida e costante. In questo modo si ottengono frequenze alte più bilanciate, naturali e dall’audio migliore. Sono cuffie anche molto comode per lunghe sessioni di ascolto. Un contributo in questo senso l’offrono i cuscinetti deluxe in schiuma memory che danno comfort di vestibilità duraturo e prestazioni audio ottimizzate. I materiali sono di alta qualità. Parlando sempre dei cuscinetti, questi sono abbinati a un materiale vellutato a densità ottimizzata e traspirabilità, per dissipare la pressione ed il calore e garantire maggiore comfort. La fascia per la testa è caratterizzato da un tessuto 3D aerato che non solo aiuta la traspirazione, ma è abbastanza flessibile da offrire una vestibilità sempre perfetta. Le cuffie Philips Fidelio X2HR/00 costerebbero 150 euro, Amazon le propone spesso scontate (intorno ai 100€) ma oggi in occasione degli sconti di Primavera le pagate 79,99 €.

