In super sconto Beelink T4, il mini PC con Intel Atom x5 a meno di 110 euro

Se siete alla ricerca di un Mini PC Windows 10 dalle caratteristiche interessanti, ecco l’offerta che potrebbe fare al caso vostro: Beelink T4 con Intel Atom x5 a meno di 110 euro.

Beelink T4 Mini PC presente al suo interno il chipset Intel Atom x5 – Z8500, in grado di fornire un’esperienza fluida per un utilizzo multimediale da salotto, per guardare video o giocare, oltre che per un utilizzo produttività da ufficio.

Propone, tra le tante caratteristiche di spicco anche una porta USB 3.0, che rende la trasmissione dei dati più veloce. Ancora, a livello di connettività gode di una uscita HDMI 2.0, grazie alla quale è possibile godere del supporto a immagini 4K e 2K, anche in 3D.

La periferica arriva a casa con Windows 10 pre installato, con tutte le caratteristiche ben note del sistema Microsoft, come la possibilità di affiancare più applicazioni, per un utilizzo business collaudato. Beelink T4 supporta la connessione Ethernet 1000Mbps, RJ 45 standard, Bluetooth 4.0 e e modulo WiFi 2.4/5,8GHz.

Si tratta di una macchina che consente di effettuare tutte quelle operazioni base che ruotano attorno al sistema di Microsoft, quindi navigare su internet, utilizzare i social, il mondo Office, utilizzare app come YouTube, SKYPE, social come Facebook, e tante altre ancora.

Naturalmente, il mini PC può essere utilizzato come pratico lettore multimediale per lo streaming domestico, per godere di sport e programmi di intrattenimento. Beelink T4 gode del supporto a 4GB di RAM e a 64 GB di memoria interna.

Pesa appena 250 grammi, e ha misure contenute in 10,60 x 10,60 x 1,77 cm, che ne consentono un facile posizionamento nel mobile TV o in qualsiasi scrivania.

Solitamente costa quasi 140 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta lampo a meno di 110 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.