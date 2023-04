In tvOS 16.5 il Multiview consente di vedere più eventi sportivi contemporaneamente

Nella beta di tvOS 16.5 (versione da poco disponibile per sviluppatori e beta tester) è attiva una nuova funzionalità per la Apple TV 4K che consente di guardare più eventi sportivi contemporaneamente.

Il Multiview permette di avere in una sola videata fino a 4 flussi video contemporaneamente ed è disponibile per eventi sportivi quali MLS Season Pass (da questa stagione il servizio è disponibile nell’app Apple TV) e MLB Friday Night Baseball, opzione utile per chi vuole seguire più eventi quando questi vengono trasmessi nello stesso momento.

Il sito statunitense 9to5Mac spiega che, quando la funzionalità è disponibile, appare una icona a forma di griglia nel toolbox di controllo che è possibile richiamare con il telecomando; selezionando l’icona in questione, il flusso video che stiamo guardando in quel momento diventa una finestra fluttuante e nella parte in basso della UI appare una striscia di altri eventi che è possibile guardare in diretta aggiungendoli sulla schermata principale che può essere divisa fino a quattro sezioni distinte; in qualunque momento è possibile ingrandire e attivare a pieno schermo una delle finestre mostrate a video, selezionando quella che diventerà primaria con il telecomando, cambiare l’ordine, ecc.

Apple sta lavorando per ottenere vari eventi su Apple TV e Apple TV+. Recentemente è stato annunciato il l ritorno di “Friday Night Baseball”: un doppio appuntamento settimanale disponibile ogni venerdì nell’arco della stagione per chi ha sottoscritto un abbonamento a Apple TV+.

