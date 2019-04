Inateck CC01003, caricatore da viaggio con USB-C e cavo incluso in sconto a 44,99 euro

Un caricatore da viaggio per ricaricare smartphone, tablet e computer con USB-C alla massima velocità, comodo anche a casa: è quello di Inateck, scontato con un codice a soli 44,99 euro spedizione inclusa.

Questo alimentatore, come dicevamo, è dotato di una presa USB-C di tipo Power Delivery, capace perciò di riconoscere il dispositivo collegato e ricaricarlo alla massima potenza supportata. E’ un caricatore da 60W, quindi perfettamente in grado di ricaricare anche un MacBook Pro, un Dell XPS, un Chromebook e tutti gli altri portatili di ultima generazione dotati di tale ingresso.

Come detto è in grado di adattarsi automaticamente al dispositivo collegato, erogando quindi fino a 3A a diversi voltaggi (5-9-12-15-20) pari a 15, 27, 45 o 60W di potenza complessiva. Il caricatore è certificato US ETL, GU e CE ed è costruito con un sistema di sicurezza che lo protegge da sovraccarico e corto circuito.

C’è la spina italiana, quindi può funzionare comodamente anche in casa nostra ma è particolarmente utile anche in viaggio grazie alla possibilità di scambiarla con le spine USA e UK incluse in confezione, accompagnate da un cavo con doppia spina USB-C lungo 2 metri, rivelandosi così una soluzione “all-in-one” pronta all’uso.

Oltre alla presa USB-C monta una presa USB-A per ricaricare un secondo dispositivo contemporaneamente. Eroga fino a 2.4 A, sufficienti quindi per ricaricare a piena potenza anche un tablet di ultima generazione.

Il caricatore Inateck CC01003 è in vendita su Amazon per 55 euro ma se inserite il codice UR9FDDLY nel carrello ottenete 10 euro di sconto e lo pagate soltanto 44,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.