Instagram, arriva la funzione Pin per i commenti

I commenti su Instagram si possono “pinnare”, come direbbero i millennials. Significa cioè che è stata aggiunta la funzione di Pin (da qui lo storpiamento del termine) per i commenti, già da maggio accessibile soltanto in modalità di prova per alcuni utenti selezionati ma da oggi accessibile a chiunque ne avesse bisogno.

Quando si trascina un particolare commento verso sinistra, si accede al menù dedicato dal quale è possibile selezionare il tasto di risposta per citare il commento ed aggiungere il proprio parere oppure si può cliccare il tasto per eliminarlo dalla lista dei commenti. Da qualche ora gli utenti del social network hanno accesso ad un terzo pulsante rappresentato dall’immagine stilizzata di una puntina da disegno con cui solitamente si affiggono i documenti nelle bacheche.

Un pin, per l’appunto, che nell’ecosistema digitale ha pressapoco la stessa funzione. C’è infatti nelle chat di gruppo e nei canali di Telegram, esiste da anni su Facebook e cel’hanno diverse altre piattaforme di questo tipo. Serve per mettere in evidenza un particolare messaggio, attirando così l’attenzione su un particolare contenuto piuttosto che un altro. Non è una modifica permanente perché in qualsiasi momento è possibile fissare la “puntina digitale” ad un altro post oppure toglierla del tutto.

Su Instagram funziona allo stesso modo, ma sui commenti. Quando si pubblica un contenuto, il proprietario dello stesso adesso può fissare in alto un particolare commento per dargli risalto. Questa opzione diventa specialmente utile quando di commenti ce ne sono centinaia e aprire più discorsi può diventare dispersivo. Con il pin ora si può perciò tentare di veicolare l’attenzione ad un particolare commento con la speranza che la maggior parte dei futuri avventori proseguano un discorso piuttosto che un altro.

Magari uno dove si porta positività invece di alimentare polemiche e accuse, una pratica oggi piuttosto comune visto che dietro allo schermo ci si sente un po’ tutti leoni. Se funzionerà, ce lo dirà il tempo: per il momento il pin è disponibile per tutti gli utenti Instagram.