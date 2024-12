Instagram, come creare un biglietto da visita digitale con profile card

Pubblicità

Grazie a profile card, le carte profilo introdotte da Instagram è possibile condividere contatto e informazioni al volo, come una sorta di biglietto da visita mobile e digitale.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Instagram ha attivato diverse novità, compresi gli account per teenager (per tranquillizzare i genitori sul fatto che i loro figli avranno esperienze sicure grazie a protezioni integrate in automatico), funzionalità per consentire alle persone di reimpostare i contenuti consigliati che vedono su Esplora, Reels e nel feed.

Ancora, nuovi modi per esprimersi e creare “amicizie più solide” nei DM e, infine, le profile card (schede profilo), una sorta di biglietto da visita digitale con informazioni chiave sull’utente e sull’account, elementi che è possibile condividere facilmente in vari modi.

Instagram presenta le profile card come un modo semplice per condividere il proprio account Instagram, senza dover indicare il proprio nome utente manualmente: basta inviare una card (dove è possibile inserire dettagli quali la biografia, l’immagine del profilo e eventuali link o brani musicali associati) e grazie al codice QR il destinatario si potrà collegare direttamente al nostro profilo, semplificando la connessione.

Come creare una profile card su Instagram



Per creare una profile card basta aprire l’app Instagram, selezionare il proprio account in basso a sinistra e scegliere “Condividi profilo”: apparirà automaticamente il biglietto da visita digitale e pulsanti con le funzioni di condivisione per WhatsApp, Facebook e altri social. Dalla sezione che mostra la card, è possibile selezionare l’icona della matita (in alto a destra) e da qui scegliere “Modifica profilo”, “Modifica sfondo”, “Cambia colori”.

Da “Modifica profilo” possiamo aggiungere link, banner, biografia; lo sfondo può essere personalizzato caricando anche eventuali immagini dal rullino fotografico, e i colori personalizzati in base a quelli proposti.

Le profile card di Instagram sono utili in particolare per content creator, freelance, piccole attività ma ovviamente anche per chiunque desidera condividere facilmente il proprio profilo con altri.

