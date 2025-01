I migliori libri per scrivere a mano

Pubblicità

In un’epoca dominata da schermi e tastiere, la scrittura a mano mantiene un fascino particolare e un valore che va ben oltre il semplice atto di tracciare segni sulla carta. Questo gesto ancestrale, che ci accompagna fin dall’infanzia, non è solo un mezzo di comunicazione ma un’esperienza multisensoriale che coinvolge mente e corpo in un dialogo intimo con i nostri pensieri.

La riscoperta della scrittura manuale sta vivendo un momento di rinascita, alimentata da studi che ne evidenziano i benefici cognitivi e creativi. Dal miglioramento della memoria all’aumento della concentrazione, fino allo sviluppo del pensiero critico, scrivere a mano si rivela uno strumento prezioso per il benessere mentale e un’arte che merita di essere coltivata con cura e consapevolezza. In questa lista dei migliori libi di Macity troverete tutto quello che vi serve per scrivere finalmente bene a mano o divertirvi studiandolo.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Il mestiere di scrivere

Questa volta facciamo una cosa che non avevamo mai fatto: iniziamo la nostra lista dei migliori libri di Macity direttamente con tre fuori sacco. Il primo è un capolavoro sulla scrittura, del geniale Raymond Carver.

Il libro raccoglie le lezioni, gli esercizi, i consigli e le note sulla scrittura di uno dei maestri della narrativa americana. Raymond Carver nel corso della sua vita ha sempre affiancato al «lavoro di scrittore» quello di insegnante; nella convinzione che il talento dovesse accordarsi con le intenzioni e la tecnica, e potesse svilupparsi attraverso il metodo.

Questo libro è il breviario di un artigiano ma anche un atto d’amore per la letteratura; un modo per riflettere sul senso del narrare e mettersi alla prova, confrontandosi con chi ha fatto della scrittura la propria vita.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’arte di ascoltare i battiti del cuore

Questo romanzo di Jan-Philipp Sendker è un bellissimo racconto incentrato sulla scrittura a mano ed è il nostro secondo fuori-sacco perfetto per questa lista dei migliori libri di Macity. A Kalaw, una tranquilla città annidata tra le montagne birmane, vi è una piccola casa da tè dall’aspetto modesto, che un ricco viaggiatore occidentale non esiterebbe a giudicare miserabile. Il caldo poi è soffocante, così come gli sguardi degli avventori che scrutano ogni volto a loro poco familiare con fare indagatorio.

Julia Win, giovane newyorchese appena sbarcata a Kalaw, se ne tornerebbe volentieri in America, se un compito ineludibile non la trattenesse lì, in quella piccola sala da tè birmana. Suo padre è scomparso. La polizia ha fatto le sue indagini e tratto le sue conclusioni. Tin Win, arrivato negli Stati Uniti dalla Birmania con un visto concesso per motivi di studio nel 1942, diventato cittadino americano nel 1959 e poi avvocato newyorchese di grido, un uomo sicuramente dalla doppia vita se le sue tracce si perdono nella capitale del vizio, a Bangkok.

L’atroce sospetto che una simile ricostruzione della vita di suo padre potesse in qualche modo corrispondere al vero si è fatto strada nella mente e nel cuore di Julia fino al giorno in cui sua madre, riordinando la soffitta, non ha trovato una lettera di suo padre. La lettera era indirizzata a una certa Mi Mi residente a Kalaw, in Birmania, e cominciava con queste struggenti parole: “Mia amata Mi Mi, sono passati cinquemilaottocentosessantaquattro giorni da quando ho sentito battere il tuo cuore per l’ultima volta”.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’imperatrice della seta. L’usurpatrice

Terzo e ultimo fuori sacco della nostra lista dei migliori libri di Macity. E capolavoro di un autore francese poco tradotto da noi, purtroppo: José Frèches. Questo è un romanzo ambientato nella Cina imperiale che intreccia la storia d’amore con la pratica dell’arte calligrafica.

Cina, VII secolo. Wuzhao, bellissima e ambiziosa, è diventata la sposa del giovane imperatore Gaozong della dinastia Tang. Ma la sua brama di potere non è ancora appagata. Lei vuole dimostrare a ogni costo di essere la predestinata a realizzare l’antica profezia: la Cina avrà un’imperatrice. Sempre più decisa a raggiungere il suo scopo, Wuzhao capisce che la seta è l’unica strada per arrivare al trono: più preziosa dell’oro e della giada, può essere la merce di scambio per comprarsi i potenti alleati del clero buddhista.

E così non esita ad avviare lungo la Via della Seta una produzione clandestina del prezioso tessuto che la renderà la donna più potente del paese. Ma il suo percorso è disseminato di ostacoli. Molti a corte la considerano un’usurpatrice e qualcuno, che ha capito il suo disegno, fa di tutto per guastare i suoi piani. All’ombra della Grande Muraglia, si consumano gli intrighi, le alleanze e le passioni che porteranno l’affascinante Wuzhao alla guida dell’Impero di Mezzo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Scrivere meglio

Questo vecchio libro di Stampa Alternativa (è del 1998) fatto da Francesco Ascoli e Giovanni de Faccio ha un obiettivo: insegnarci a scrivere meglio.

È un piccolo trattato di metodica per il miglioramento della propria scrittura e con l’aiuto di esempi storici in combinazione con esercizi sperimentali e l’utilizzo di diversi materiali scrittorii, aiuta a trovare una propria scrittura quotidiana soddisfacente da tutti i punti di vista: chiarezza, leggibilità e personale soddisfazione.

Il libro ha anche una parte storica e metodologica a carattere generale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’arte della calligrafia

È difficile riuscire a trovare il vecchio e fenomenale libro di David Harris, ma se ci riuscite avete trovato un piccolo tesoro. È un manuale pratico che esplora le tecniche e lo stile della calligrafia tradizionale.

Il libro è pensato sia per principianti che per appassionati e offre una guida dettagliata all’uso degli strumenti, come pennini, inchiostri e carte, insieme a esercizi pratici per apprendere e perfezionare diversi stili di scrittura.

È un’opera ideale per chi desidera avvicinarsi alla calligrafia come arte decorativa o per chi vuole migliorare le proprie competenze nella scrittura a mano in maniera artistica e consapevole.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Elogio della penna stilografica

Il libro scritto da Giuseppe Neri è un piccolo capolavoro. Affronta il valore simbolico della scrittura riflettendo sull’importanza della scrittura a mano e sul valore che essa ha nel mondo moderno, dove la digitalizzazione ha preso piede.

Ma parla anche di estetica e artigianato, evidenziando la bellezza e l’artigianalità delle penne stilografiche, celebrando il design e la manifattura di questi strumenti di scrittura. Ci sono molte riflessioni personali al riguardo: Neri condivide aneddoti legati all’uso della penna stilografica e anche storie personali.

È il contrasto fra tradizione e modernità: il contrasto cioè fra le tradizioni legate alla scrittura manuale e le nuove tecnologie, ponendo interrogativi sul futuro della scrittura.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Esercizi di scrittura per la scuola e l’università

Un altro piccolo classico teorico ma che può essere convertito in “meccanico”, anzi “meta-meccanico”. Sono settanta esercizi che si possono fare a mano (ovviamente) e spunti di riflessione su otto cardini dell’insegnamento dell’italiano a scuola e all’università: il funzionamento del testo; scritto e parlato; la coerenza; la coesione, la sintassi e la pragmatica; la punteggiatura; il sistema verbale; il lessico e la fraseologia; il testo letterario. Un agile vademecum per risolvere i problemi grammaticali e stilistici più spinosi, per imparare a scrivere meglio e per capire come si costruiscono i testi creativi e quelli professionali.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Competenze testuali per la scuola

La scrittura prevede un percorso complesso ma semplice, spiega Daniela Notarbartolo. L’autrice propone un ideale percorso di apprendistato di scrittura sulla base di categorie come la coesione, la coerenza, l’intenzionalità, di cui presenta gli aspetti teorici e i riflessi pratici.

L’intento è quello di descrivere problemi e sperimentare soluzioni e modifiche, guardando non agli errori dello studente, ma alla sua capacità di imparare a scegliere la forma più chiara ed efficace. Il libro è rivolto a chi insegna a scrivere e corregge compiti scritti, ma anche chi scrive potrà trovarvi qualche suggerimento utile.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Scrivere! Corso di scrittura creativa

Si scrive meglio a penna, certamente. O a matita. Questo libro permette di mettere a frutto la scrittura in maniera creativa. E diventare scrittori. Non male.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Imparare a studiare. Le tecniche di studio. Come sottolineare, prendere appunti, creare schemi e mappe, archiviare

Fa parte della creatività ma anche della faretra di ogni studente, il modo con il quale studiare. Serve carta e penna. Questo libro trova un degno posto all’interno del panorama della letteratura e dell’insegnamento grazie alle parole e alle espressioni che gli donano un carattere distintivo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il piacere di scrivere a mano. Fisiologia e pedagogia della scrittura, prevenzione della disgrafia

La scrittura manuale ha origini antiche, ha accompagnato il cammino della civiltà ed è simbolo di sapere, mezzo di comunicazione ed espressione di sé. È personale e inimitabile, e frutto di abilità cognitive e manuali.

Oggi però il suo valore è messo in discussione dall’uso massiccio della videoscrittura e le grafie delle nuove generazioni sono sempre meno efficaci a causa dell’impoverimento delle capacità manuali. È giunto il momento di rivalutare la scrittura manuale in tutte le sue funzioni e la sua bellezza. Il piacere di scrivere a mano è rivolto a tutti coloro che desiderano rivalutare la scrittura manuale, per riscoprirne il fascino, e a educatori e genitori che hanno il delicato compito di insegnarla ai bambini.

In ambito pedagogico ed educativo il libro, ricco di esercizi e illustrazioni, intende offrire a insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia strumenti e metodologie appropriate, volte a preparare ilgesto grafico per la scrittura corsiva e stampatello, favorendo l’acquisizione di una grafia sciolta, chiara e armoniosa, e prevenendo problemi di difficoltà di scrittura.

Simona Cassarino propone inoltre a genitori ed educatori moltissime attività di preparazione al gesto grafico e di sviluppo delle abilità di base attraverso il gioco, affronta le problematiche della scrittura manuale, della disgrafia e la sua prevenzione, valutando gli ostacoli dei soggetti con difficoltà di scrittura. Perché la scrittura manuale sia strumento utile, funzionale, espressivo e formidabile per ogni individuo, oggi e domani.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Ruba come un artista

Concludiamo con un altro libro che potremmo definire un classico dei fuori sacco. Guida alla creatività analogica nell’era digitale.

Questo libro dell’americano Austin Kleon offre dieci illuminanti lezioni per aiutare chiunque a scoprire e valorizzare i propri talenti. Poiché nessuna opera è completamente originale, Kleon sostiene che il segreto del successo è imparare a «rubare» il lavoro altrui per reinventarlo, facendo leva sulle proprie passioni.

E poiché la creatività fiorisce dalla «normalità» è importante non farsi nemici, non contrarre debiti, non trascurarsi ma restare sempre con i piedi per terra mentre si coltiva il proprio estro.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...