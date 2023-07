Intel chiude la divisione dei PC NUC rivali di Mac mini

Di Mac mini ce n’è uno solo: anche se l’impressione pubblica ricorda più facilmente il miracolo di MacBook Air che Steve Jobs sfilava con colpo da maestro dalla busta tipo Manila, il più piccolo, compatto ed economico dei Mac è dalla nascita il mini PC per eccellenza: invece è completamente diversa la sorte per i mini PC Windows della famiglia NUC di Intel che ha deciso ora di chiudere la divisione dedicata.

Il primo Mac mini è del 2005, mentre i mini PC compatti Intel NUC sono arrivati nel 2013 come proposta factotum con costo e ingombro contenuti per lavorare a casa come in azienda e, in qualche versione con GPU dedicata, persino per giocare.

Come avviene praticamente sempre nel mondo PC Windows sono arrivati anche i mini PC degli altri costruttori e marchi più noti, in particolare i modelli più gettonati proposti da Dell e Lenovo. Questo per proposte più flessibili su ogni fronte, incluse le configurazioni possibili e il supporto su misura per le esigenze delle aziende.

Ma soprattutto la divisione NUC dei mini PC Intel ha ora meno senso di esistere rispetto a un tempo. Con il mercato PC in caduta libera trimestri su trimestri, la divisione NUC fa parte del Client Computing Group, quello più duramente colpito dal crollo di fatturato di Intel, pari a oltre un terzo negli ultimi due trimestri.

Dal ritorno di Pat Gelsinger Intel ha intrapreso una profonda ristrutturazione: è naturale e i tempi lo richiedono che vengano chiusi i progetti non essenziali per concentrare le risorse sui fondamentali, in primis la progettazione di processori. Intel si impegna a proseguire il supporto per gli utenti di mini PC NUC a suo marchio, come segnala Engadget..

Tutto ciò naturalmente non porta alla estinzione e scomparsa totale dei mini PC Windows che continueranno ad arrivare sul mercato tramite i principali marchi PC, inclusi i sopracitati Lenovo e Dell.

Nel frattempo Mac mini è vivo e vegeto e prosegue la famiglia con i modelli potenti ed efficienti con processori Apple silicon M1, M2 e anche M2 Pro.