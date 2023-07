Recensione Notebook LG Gram 17Z90R, ultraleggero con display 17″

Dopo la presentazione in occasione del CES 2023 di Las Vegas, sono arrivati anche in Italia i nuovi laptop della linea LG gram serie Z90RS, Z90R e ZB90R, eleganti e leggeri e con interessanti peculiarità dal punto di vista tecnico. Abbiamo avuto modo di provare il modello 17Z90R, notebook ultraleggero con Windows 11, CPU Intel Core i7-1360P (piattaforma Evo) di 13a generazione, 16GB RAM DDR5 a 6000MHz e 1TB SSD NVMe (di Samsung); di seguito caratteristiche, peculiarità e impressioni.

Contenuto della confezione

Il computer arriva in una scatola di cartone all’interno della quale troviamo il notebook vero e proprio, il caricabatterie (65W) e il suo cavo USB-C. Tolto dalla confezione lo chassis (lega di magnesio) appare leggero e robusto, il display da 17″ è ampio e il peso del notebook è di 1,35 kg. Il colore è grigio antracite, le dimensioni sono 37,8 x 1,78 x 25,88 cm e il notebook vanta certificazione MIL-STD-810H (discreta resistenza a temperature estreme, umidità, polvere e urti).

Porte e connettività

Sul lato destro e sinistro troviamo: 2 porte Thunderbolt 4 (attacco USB-C), 1 porta HDMI, 2 porte USB-A (3.2 Gen2x1), un jack 3,5mm (4 poli), uno slot microSD, slot di sicurezza Slim Kensington (per fissare cavo a lucchetto da scrivania). Non mancano webcam 1080p FHD con supporto tecnologia Windows Hello (rilevamento del viso e degli occhi) e doppio microfono. Sul comparto audio gli speaker (collocati nella parte inferiore) offrono audio stereo Dolby Atmos (5W x2 con Smart Amp); l’audio no è particolarmente potente e su questo ambito LG avrebbe potuto offrire di meglio. Sul versante connettività abbiamo: WiFi Intel Wireless-AX211 (802.11ax, 2×2, Dual Band) e Bluetooth 5.1. Manca la porta Ethernet ma si può ottenere con un adattatore da USB a RJ45.

Touchpad e batteria

Il touchpad è di grandi dimensioni con funzioni Scroll e Gesture; la tastiera è retroilluminata e a destra troviamo anche il tastierino numerico. La batteria da 80Wh (ioni di litio) garantisce un’elevata autonomia con una sola ricarica. Nei nostri test riproducendo video, navigando su internet, leggendo posta elettronica (un tranquillo utilizzo quotidiano) siamo arrivati a una durata di circa 12 ore.

Display IPS

Alla prima accensione bisogna completare il setup del sistema operativo (nome, cognome, indicazione rete, ecc.). Colpisce positivamente il display IPS da 17″ con risoluzione 2.5K (2560×1600) e trattamento antiriflesso. Il formato (16:10) consente di vedere più contenuti e il produttore riferisce che il display offre il gamut DCI-P3 99%. Il trattamento antiriflesso elimina i riflessi e le interferenze e lo schermo risulta leggibile anche in condizioni di forte luce ambientale.

Software di serie

Oltre ai tradizionali software di serie con Windows, LG fornisce altre utility interessati LG Security Guard, ad esempio, consente di monitorare le attività sospette quando un utente si allontana dalla postazione: se viene rivelato un movimento sospetto, passa alla schermata di allarme e notifica la situazione via mail all’utente (per funzionare bisogna associare l’account utente a Windows Hello). LG Glance permette invece di rendere mouse e tastiera “Intelligenti” personalizzando varie impostazioni. Smart Assistant permette di settare impostazioni per adattare il computer allo scopo per cui è pensato, indicando modalità di raffreddamento (no rumore, bassa, ormale, alta), impostazioni relative al touchpad, all’avvio istantaneo, ai colori, illuminazioni di tastiera, impostazioni di alimentazione, del display, ecc. “LG update & Recovery” verifica la presenza di aggiornamenti e consente di controllare update di drive, applicazioni e patch di Windows, ma anche di eseguire backup e ripristino di Windows, dei dati, ripristinare il sistema (anche alle impostazioni di fabbrica), partizionare il disco.

Conclusioni

Durante il periodo nel quale l’abbiamo provata, la macchina si è rivelata silenziosa, affidabile, veloce. L’unità SSD è molto veloce, e si nota all’avvio del sistema e nell’esecuzione dei programmi). La GPU Intel Iris XE (quella integrata nel processore) offre una buona capacità di gestire carichi di lavoro importanti anche se non è una macchina pensata per il gaming.

A schermo aperto, la digitazione sulla tastiera (un po’ plasticosa ad onor del vero) è comoda; il trackpad è imponente ma la precisione è molto lontana da quella che si ha con un MacBook Air o MacBook Pro. L’autonomia, la velocità, la silenziosità, la presenza di varie porte e la leggerezza, rendono questo prodotto adatto a vari ambiti, escluso gaming e editing video di alto livello. Abbiamo molto apprezzato lo schermo, la velocità dell’unità SSD e le prestazioni: un sapiente mix in un design leggero e compatto, perfetto per l’uso business e la produttività. Il prezzo di listino è di 2099,00 euro ma su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 1799,00 euro.

Pro

Due porte Thunderbolt 4

Realizzato in materiale resistente ma leggero

Buona autonomia

Leggero

Display di grandi dimensioni

Contro