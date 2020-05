Intel compra Rivet Networks esperta in Wi-Fi ad alte prestazioni

Intel ha annunciato l’acquisizione di Rivet Networks, azienda specializzata in software e tecnologie cloud per la connettività di rete, nota per le schede Wi-Fi ad alte prestazioni denominate “Killer” che si trovano ad esempio in alcuni computer portatili dedicati al gaming costruiti da Dell/Alienware.

Le schede in questione sono da molti apprezzate per velocità, reattività e miglioramenti in generale che offrono nella gestione delle connessioni senza fili. La possibilità di ridurre la latenza, migliora l’esperienza complessiva con i videogiochi e alcuni prodotti di questa azienda offrono throughput di 1Gbps, alla stregua di tradizionali schede di rete cablate.

Annunciando l’oprazione, Intel spiega che con l’acquisizione di Rivet prevede di «Sviluppare nuove soluzioni a più ampio respiro per migliorare la connettività». Un portavoce della multinazionale dei processori di Santa Clara ha spiegato che il marchio Killer rimarrà, come segnala Anandtech, con ad esempio Killer AX1650, un modulo Wi-Fi 6 in formato M.2 ottimizzato per il gaming online.

Questo modulo supporta il protocollo 802.11ax (Wi-Fi 6), sfrutta una antenna 2×2 con supporto MU-MIMO su canali 160 MHz, supporta le bande 2,4 GHz e 5 GHz e offre una velocità di trasmissione massima di 2,4 Gbps, con un incremento (teorico) del 40% rispetto all’802.11ac.

Il team di Rivet Networks si unirà all’Intel Wireless Solutions Group mettendo a disposizione le loro competenze nella creazione di hardware di rete man mano che i nuovi computer adotteranno standard Wi-FI di nuova generazione.

La somma pagata da Intel per l’acquisizione di Rivet non è stata resa nota. Le due società sono state per anni concorrenti nel mercato NIC (Network Interface Card), ma hanno anche collaborato per la realizzazione di alcune schede come il già citato modello Killer Wireless-AC 1550 NIC.

