Intel, non più Core i si dirà Core 5, Core 3, Core 7 e Core 9

L’indiscrezione era circolata tempo addietro e ora arriva la conferma: Intel ha deciso di cambiare la nomenclatura dei suoi processori; non aspettatevi una semplificazione: come al solito per Intel la confusione sui nomi dei processori continuerà a regnare sovrana; scompare semplicemente il prefisso “i” e appare il suffisso Ultra per alcuni chip; questi, in sintesi, i cambiamenti.

Core Ultra sarà il marchio che permetterà di identificare i chip più avanzati della serie Meteor Lake (che debutteranno nella seconda metà dell’anno); gli altri continueranno a chiamarsi Core, senza la “i” nel prefisso iniziale.

Per quanto riguarda i Core Ultra, i nomi saranno Core Ultra 5, Ultra 7 e Ultra 9; non ci sarà il Core Ultra 3 (almeno per ora) e Intel continua a usare la consueta sequenza numerica per indicare le varie famiglie di una serie, con il numero di generazione del processore e, in alcuni casi, il suffisso della linea di prodotti.

Attualmente Intel usa il marchio, seguito dalla famiglia (es. i9), lo SKU (es. 13900) con le prime due lettere (es. il 13) che indicano il numero della generazione e le cifre che seguono il numero della generazione (es. 900) rappresentano il numero del processore; una ultima lettera (“K”) indica in alcuni casi i processori con clock sbloccato.

Intel riferisce che la nuova la sequenza identificativa dovrà essere posizionata dopo la parola “processor” e dunque un Core Ultra 9 dovrebbe essere denominato “Core Ultra 9 processor” con il numero finale ed, un’eventualmente, la lettera per indicare la classe sul suffisso (H per “prestazioni levate ottimizzate per dispositivi mobili”, “G” per grafica dedicata sul pacchetto, HQ per “prestazioni elevate ottimizzate per pc portatili, quad core, “U” per “efficienza energetica per pc portatili”, ecc.).

Per quanto riguarda i marchi Intel Evo e vPro, i notebook e desktop che rispetteranno i parametri dalla certificazione Evo si chiameranno Intel Evo Edition; la Casa di Santa Clara intende promuovere l’uso delle denominazioni Intel vPro Enterprise e Intel vPro Essentials come bollini per i sistemi commerciali.

Nel giro di pochi anni il panorama dei processori è cambiato completamente, anche grazie all’arrivo dei processori Apple Silicon per Mac. Intel sta ampliando i propri business anche in altri settori, nel frattempo si sta attezzando per costruire nelle sue fonderie anche processori ARM.