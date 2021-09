L’SSD Kingston XS2000 piccolo quasi quanto una chiavetta USB

Fino a 2 TB in un SSD poco più grande di una chiavetta USB: possibile? La risposta è “sì” se si punta il dito su Kingston XS2000, un nuovo disco a stato solido che unisce il meglio dei due mondi, ovvero alta velocità in un formato compatto e più che tascabile. Negli ultimi anni sul mercato abbiamo visto infatti come fosse possibile ridurre sensibilmente le dimensioni di questi dischi a vantaggio della portabilità, ma quel che è riuscita a fare Kingston con questo nuovo prodotto è qualcosa che va perfino oltre l’immaginazione.

Misura infatti circa 7 x 3,3 x 1,4 centimetri e pesa meno di 30 grammi, nonostante la scocca esterna sia costruita in metallo per far sì che i circuiti interni resistano al meglio a eventuale pressione ed usura. E’ anche certificato IP554, quindi è resistente ad acqua e polvere e stando alle specifiche tecniche può funzionare in ambienti la cui temperatura è compresa tra 0°C e 40°C mentre i dati archiviati non si danneggiano finché il disco rimane in un ambiente la cui temperatura è compresa tra -20°C e 85°C.

L’altro suo punto di forza come dicevamo è la velocità: utilizza infatti la connettività USB 3.2 Gen 2×2 che promette una velocità di trasferimento dati fino a 2.000 MB/s sia in lettura che in scrittura, risultando quindi particolarmente versatile anche in ambito di offloading ed editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi.

Il disco si connette semplicemente mediante un connettore USB-C, quindi si può collegare tanto a un PC quanto a un iPad Pro o un dispositivo Android. «XS2000 è stato creato appositamente con la combinazione definitiva di elevate prestazioni e capacità, per stare al passo con le richieste di contenuti dei consumatori di tutto il mondo» ha spiegato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA. «Inoltre, le dimensioni compatte, simili a quelle di un portachiavi, e la massima durata fanno sì che l’utente – dal content creator, al prosumer, al professionista aziendale – possa mantenere un flusso di produttività stabile».

Kingston XS2000 funziona con tutti i computer con Windows 8.1 oppure Windows 10, su macOS a partire dalla versione 10.14, su Linux dalla versione 2.6 e su Chrome OS. E’ già in vendita sul sito ufficiale con capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito. I prezzi non sono ancora resi noti perché nel momento in cui scriviamo, cliccando sul bottone “Acquista”, si viene reindirizzati ad una pagina morta: non appena il problema sarà risolto provvederemo ad aggiornare l’articolo con i prezzi.