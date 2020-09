iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7 disponibili dal 16 settembre

A margine della conferenza Apple appena conclusasi, e andata in onda in formato digitale per via della pandemia in corso, Cupertino ha annunciato la data di rilascio dei suoi principali sistemi operativi. Saranno disponibili da mercoledì 16 settembre iOS 14 e iPadOS 14, oltre a watchOS 7.

Di questi sistemi operativi ne abbiamo parlato approfonditamente nei giorni scorsi. Vi rimandiamo a questo indirizzo per scoprire tutte le novità di iOS 14, che porta anzitutto nuovi widget sulla Home, oltre ad un nuovo cassetto App, per meglio ordinare le icone all’interno della Home.

Anche iPadOS 14, sistema operativo ottimizzato per i tablet della Mela, sarà disponibile da domani. Vi rimandiamo a questo indirizzo per tutto quel che c’è da sapere in proposito.

Ancora, sarà disponibile da oggi anche watchOS 7, il sistema operativo per gli smartwatch della Mela, che offrirà sette nuovi quadranti, tra cui Stripes, Cronografo Pro, GMT e Artist, e allo stesso tempo permetterà di creare, scoprire e condividere con gli altri nuove configurazioni per i quadranti. Le nuove funzioni per la salute e il benessere, come la misurazione del VO2Max, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani e i nuovi tipi di allenamento aiutano gli utenti a comprendere il loro stato di salute generale. Comodamente accessibili dal polso, le app Mappe e Siri offrono rispettivamente indicazioni ai ciclisti e traduzioni in diverse lingue.

L'orario di uscita dei nuovi OS dovrebbe essere probabilmente alle 19 del pomeriggio.

