iOS 16 porta nuove Emoji e risolve i contatti doppi

Con iOS 16, Apple introdurrà maggiore personalizzazione delle Emoji e anche una funzione per risolvere e rimuovere i contatti doppi nella rubrica. L’anno scorso, la multinazionale ha scommesso su oltre 40 nuovi abiti e opzioni di accessibilità. Questa volta, Apple sta rendendo le emoji più alla moda con nuove acconciature, pose, adesivi e altro ancora.

Le emoji sono state un successo da quando Apple le ha introdotte nel keynote di presentazione di iPhone X. Usando il sensore TrueDepth per reagire con il proprio viso, le emoji hanno attirato l’attenzione nel corso degli anni. Ad esempio, molti utenti – e Apple stessa – hanno creato divertenti karaoke con questa funzione. Inoltre, da quando l’azienda ha introdotto Memoji Sticker, rendendolo disponibile a tutti gli utenti di iPhone, questa funzione è diventata ancora più popolare.

Ogni anno, Apple introduce personalizzazioni maggiori per le emoji: supporto per la lingua, nuove funzionalità di accessibilità, occhiali e altro ancora: adesso con iOS 16 ci sarà molto altro da poter fare e provare per cambiare look al proprio avatar memoji. Ed infatti, gli adesivi emoji su iOS 16 includeranno sei nuove pose, 17 nuove acconciature, tra cui nuovi stili ricci, e trecce di ogni tipo.

Ancora, sarà possibile scegliere tra più opzioni per il naso quando si personalizza la propria Memoji, oltre a poter accedere a nuovi cappelli. Inoltre, per rifinire ancora meglio il proprio avatar, sarà possibile personalizzare la Memoji su iOS 16 con più opzioni per le labbra, con colori più neutri e reali. Infine, tutti gli adesivi Memoji potranno essere utilizzati come immagini di contatto, oltre ad esserci tre nuove pose di adesivi tra cui scegliere.

A proposito di contatti, ricordiamo anche che iOS 16 include una nuova funzione dedicata per unire contatti duplicati, risolvendo così i problemi dei duplicati una volta per tutte, senza dover necessariamente operare su uno alla volta. L’interfaccia “Duplicati trovati” si trova nella parte superiore dell’app e, se la si tocca, l’app Contatti sarà in grado di unire tutte le schede contatto duplicate in una.

