iOS 17.4, l’elenco dei browser dal quale l’utente potrà scegliere quello di default in Italia

Nel futuro aggiornamento di iOS 17.4 (la cui versione beta è al momento nelle mani dei soli sviluppatori), Apple integrerà numerose e importati novità nel sistema operativo per adeguarsi al Digital Markets Act (DMA), legge dell’UE che entrerà in vigore il 6 marzo 2024.

Una delle novità prevede l’obbligo di proporre all’utente un elenco di browser; al primo avvio di Safari l’utente potrà scegliere quale browser impostare come predefinito per il sistema (quello che in altre parole il sistema operativo apre per default quando non diversamente specificato).

Apple ha comunicato altri dettagli su questo aspetto, spiegando che agli utenti che vivono nell’Unione Europea sarà presentato un elenco di 12 browser tra i più noti, presenti nell’App Store nazionale, riferendo che l’elenco verrà presentato in modo casuale, alla stregua del “ballot screen” che Microsoft fu obbligata a mostrare in Windows: la vicenda della Casa di Redmond risale ad anni addietro: nel marzo del 2010 la Commissione Europea obbligò Microsoft a visualizzare in Windows una schermata (“ballot screen”) con elencati una serie di browser completi di descrizione per consentire all’utente di scegliere in libertà il software desiderato per la navigazione sul web (Chrome, Firefox, Safari, Explorer, Opera e altri ancora, visualizzati in ordine casuale). La decisione arrivò al culmine della famosa maxi multa imposta al colosso di Redmond, comminata inizialmente dall’ex commissario europeo Antitrust, ed ex premier italiano Mario Monti.

Di seguito i browser che verranno proposti da IOS agli utenti, in base alle nazioni nelle quali si trovano:

Francia : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Private Browser Deluxe, Qwant e Safari.

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Private Browser Deluxe, Qwant e Safari. Germania : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant Italia : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant Spagna: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Safari, Vivaldi e You.com AI Search Assistant

Ricordiamo che già ora è possibile cambiare il browser di default ma per farlo l’utente deve portarsi nelle Impostazioni di Sistema, scorrere fino a trovare l’app per il browser desiderata – es. Google Chrome – toccare l’app e da qui selezioanre l’opzione “App per il browser di default”:

Da notare che i cambiamenti apportati da Apple riguarderanno solo gli utenti dei paesi nell’unione Europea; in altre nazioni i cambiamenti in questione non saranno attuati e non sarà possibile usare browser con motori di rendering diversi dal WebKit.

Secondo Apple, con gli App Store alternativi (altra novità di iOS /iPadOS 17.4) gli utenti saranno maggioramente a rischio, paventando “nuove strade per malware, frodi e truffe, contenuti illeciti e dannosi e altre minacce alla privacy e alla sicurezza”.