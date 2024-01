Google aggiorna Pixel con AI, termometro e menta

Google sta rilasciando il suo primo aggiornamento del 2024 per gli smartphone Pixel, grazie al quale aggiungerà nuove funzionalità dedicate alla salute e strumenti di intelligenza artificiale AI. La novità più interessante, probabilmente, è il termometro funzionante, disponibile solo per il recentemente Pixel 8 Pro.

Si sapeva già che questa funzione sarebbe arrivata, visto che il telefono include un sensore di temperatura. Tutto quello che si deve fare è scansionare la fronte per leggere la temperatura sullo schermo. E’ possibile poi inviare i risultati al proprio profilo Fitbit e integrarli con altre metriche di salute.

Il colosso di Mountain View sta anche mettendo alla prova il chip Tensor G3 proprietario con l’aggiunta del nuovo strumento Cerchia e Cerca, in inglese Circle to Search, alimentato dall’intelligenza artificiale.

Abbiamo già parlato di questa funzione in occasione dell’evento di presentazione dei Galaxy S24 di Samsung a Milano: l’utente può effettuare un cerchio con il dito su qualsiasi cosa a schermo per far sì che AI inizi immediatamente a cercare l’immagine, il testo o qualsiasi altra cosa sia stata inclusa nel cerchio.

La funzione Cerchia e Cerca è probabilmente solo la prima caratteristica correlata all’intelligenza artificiale inclusa nel nuovo aggiornamento Google Pixel. C’è anche un altro strumento chiamato Photomoji, che funziona esattamente come ci si aspetta: trasforma le foto preferite in emoji o reazioni. Magic Compose, invece, è simile allo strumento Magic Editor, ma serve per il testo.

Infine, c’è l’icona Quick Share, recentemente annunciata, che mostra un elenco di dispositivi vicini con cui poter condividere contenuti. Google sta effettivamente lavorando anche per includere questa funzione nei PC Windows.

Per accompagnare questo nuovo aggiornamento, Google sta lanciando una nuova colorazione verde menta per Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Tutte le notizie dedicate all’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.

Invece per gli articoli che parlano di intelligenza artificiale si parte da questa pagina.