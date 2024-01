iOS 17.4 e iPadOS 17.4 cambiano le regole con App Store alternativi, possibilità di cambiare browser e altre novità

Apple ha rilasciato – per ora ai soli sviluppatori – la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 17.4 e iPadOS 17.4, i sistemi operativi di iPhone e iPad.

Tra le novità di rilievo delle future versioni in arrivo per tutti di iOS e iPadOS, il supporto per marketplace alternativi, passaggio al quale la Mela è obbligato dal DMA (Digital Market Act), normativa europea sui mercati digitali che entrerà in vigore dal 6 marzo 2024.

I marketplace alternativi di app funzioneranno alla stregua di app per iOS, dalle quali sarà possibile installare app di terze parti. Qualsiasi sviluppatore potrà creare sue alternative all’App Store, purché questi siano conformi a determinati criteri imposti da Apple che riguardano l’esperienza utente, la prevenzione di frodi, il servizio clienti e altri parametri ancora.

Apple mette a disposizione centinaia di nuove API (interfacce di programmazione) e al termine della creazione di un’app, lo sviluppatore può scegliere se distribuirla come sempre sull’App Store ma anche su marketplace alternativi. Per le app che saranno disponibili su marketplace alternativi, Apple obbliga a un meccanismo di autenticazione (la “notarizzazione”) sulla falsariga di quanto devono fare su macOS Catalina e versioni seguenti, un sistema che dovrebbe offrire la certezza che il software eseguito su iPhone e iPad non contenga malware noti: se un’app è stata autenticata da Apple, significa che è stata controllata da Apple e giudicata priva di malware.

Agli sviluppatori che offriranno le app su App Store, Apple chiederà ora il 17% (un netto calo rispetto al 30% chiesto in precedenza), commissioni che scendono ancora a meno (15% o 10%) per abbonamenti in-app di oltre un anno o per le app sviluppate da piccole imprese (secondo la Casa di Cupertino la grande maggioranza di sviluppatori che vende prodotti e servizi digitali sull’App Store)

Altra importante novità di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 è che sarà consentito lo streaming di giochi, aprendo la strada a servizi quali Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW come app indipendenti su iPhone e iPad (prima erano accessibili solo via web).

“Gli sviluppatori ora possono proporre singole app con funzionalità di streaming per tutti i giochi offerti da loro a catalogo”, spiega Apple. App che proporranno giochi in streaming dovranno tenere conto di classificazioni in base all’età e ovviamente rispettare varie linee guida già previste dalla Mela per i giochi. Apple ha anche fatto sapere che per mini-app, mini-giochi, chatbot e plug-in si potranno usare sistemi di pagamento in-app (di Apple o di terze parti).

Altro sconvolgimento nell’ambito del Digital Markets Act (DMA) è che gli utenti potranno impostare su iOS e iPadOS il browser di default: non sarà obbligatorio usare Safari ma da uno splash screen al primo avvio sarà possibile decidere qual è il browser di sistema (presumibilmente scegliendo tra Safari, Chrome, Firefox, Opera, Chrome, Brave e Microsoft Edge). Da notare che oltre al “motore” WebKit di Apple, gli sviluppatori di browser potranno sfruttare anche altri motori di rendering, es. Blink.

Ultima ma non meno importante novità degli update a iOS 17.4 è l‘apertura a terzi del chip NFC, offrendo agli utenti la possibilità di impostare il servizio/app di default per i pagamenti.

La versioni definitive di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 dovrebbero arrivare pochi giorni prima dell’entrata in vigore del Il Digital Markets Act (DMA) e quindi entro il 6 marzo 2024.