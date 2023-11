iPhone spiega il significato delle spie nell’auto con iOS 17

Tra le altre migliorie, iOS 17 presenta anche importanti miglioramenti a Ricerca Visiva, la funzione di iPhone che identifica gli oggetti nelle foto e mostra ulteriori informazioni: come parte di iOS 17, questa funzione è stata ampliata per riconoscere alcuni dei simbol e delle spie più comuni nel cruscotto delle auto.

Adesso, Ricerca Visiva è in grado di riconoscere spie che vanno dalle luci di avvertimento ai simboli meno noti, come quelli delle bocchette dell’aria, lo sbrinamento e altro ancora.

Come funziona Ricerca Visiva

Il funzionamento è presto detto. E’ sufficiente aprire una foto a tutto schermo o mettere in pausa un video in qualsiasi fotogramma. Se il pulsante Informazioni mostra un simbolo con stelle come il pulsante di informazioni “Cibo rilevato” o il pulsante di informazioni “Cane rilevato”, “Ricerca visiva” è disponibile.

E’ sufficiente toccare il pulsante Informazioni con le stelle e successivamente “Cerca info” nella parte superiore delle informazioni della foto per visualizzare i risultati di “Ricerca visiva”.

Nonostante Apple abbia pubblicizzato le novità di Ricerca Visiva con iOS 17, non menziona l’ampliamento per riconoscere i simboli dell’auto, ma aveva annunciato questa funzione durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC23 a giugno.

iPhone spiega il significato delle spie nel cruscotto delle auto

Peraltro, la funzione può identificare più simboli e icone nella stessa immagine, quindi se il cruscotto della propria auto si illumina stile albero di Natale, sarete comunque coperti. Inoltre, dopo che Ricerca Visiva identifica i simboli nella foto, iOS 17 fornisce collegamenti rapidi per saperne di più su ciascun simbolo, potendo approfondire in Safari. Comunque, per chi ha fretta, nell’app Foto fornisce il nome dell’icona e una breve descrizione di cosa significa.

Ad oggi, almeno a giudicare dalle nostre prove sul campo, sembra che Ricerca Visiva in Italia non sia ancora in grado di riconoscere i simboli presenti sul cruscotto. Potrebbe trattarsi solo di una questione di tempo o, magari, è necessario attendere l’arrivo di prossimi aggiornamenti.