iOS 18, l’app Foto organizza in modo intelligente i ricordi

Tra le novità piccole e grandi di iOS 18 – sistema operativo per ora nelle mani degli sviluppatori – vi sono anche innovaziomi che riguardano l’app Foto.

Apple riferisce “il più grande redesign di sempre” per l’app in questione. Le librerie di immagini sono organizzate automaticamente in una vista unica, e nuove raccolte permettono di avere a portata di mano gli scatti preferiti.

Foto è stata riprogettata e secondo la Mela dovrebbe essere ancora più facile trovare e rivivere i “momenti speciali”. Un’unica vista semplificata riunisce la griglia già nota in precedenza e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici; questi ultimi si possono anche fissare per tenere a portata di mano i contenuti preferiti.

La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti”. Con la funzione di riproduzione automatica dei contenuti nell’app, le librerie si animano, permettendo di rivivere i ricordi più belli. Dal momento che ogni libreria di foto è unica, l’utente può personalizzare l’app come preferisce e organizzare le raccolte, evidenziarle per accedervi facilmente e includere i contenuti che considera più importanti.

Anche l’app Foto beneficia delle funzionalità AI: Ricordi in Foto permette di creare una storia semplicemente inserendo una descrizione. l’Apple Intelligence selezionerà le foto e i video che meglio rispecchiano la descrizione, strutturerà la storia in capitoli in base ai temi identificati nelle foto, e riorganizzerà il tutto in un film con un filo narrativo comune.

Altra novità legata all’app Foto è il nuovo strumento Clean Up, utile per rimuovere gli oggetti indesiderati dallo sfondo, senza correre il rischio di alterare il soggetto, sulla falsariga della Gomma Magica vista su Android e su Google Foto per iOS.

Simili novità sono state integrate anche nell’app Foto di macOS Sequoia.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).