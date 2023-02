Google Foto per iOS ora ha la Gomma Magica

Google ha annunciato alcune novità riservati agli abbonati a Google One, spazio di archiviazione e backup che offre funzionalità esclusive in Google Foto per iOS e Android, con funzioni che, ad esempio, consentono di regola la posizione della luce e la luminosità sui volti, sfocare sfondi, ecc.

Una novità offerta agli utenti iPhone e iPad è “Magic Eraser“, in italiano “Gomma Magica“, un tool in precedenza offerto solo sui Google Pixel 6 e Google Pixel 7.

La funzione in questione consente di rimuovere completamente persone ed oggetti indesiderati dalle foto. Il tool sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale (addestrati con notevoli quantità di immagini di riferimento), permettendo di ricostruire porzioni di foto dove sono presenti persone o altri elementi indesiderati.

Altra novità sono gli effetti video HDR e nuovi stili collage nell’app, che si aggiungono agli stili esistenti con modalità quali Portrait Blur che sfoca lo sfondo simulando l’uso di un obiettivo ad ampia apertura, Portrait Light che migliora l’illuminazione dei volti utilizzando l’intelligenza artificiale, o ancora il filtro Color Pop utile per le foto in modalità Ritratto.

Oltre alle novità sopra indicate, negli USA Google sta offrendo agli abbonati al servizio Google One la spedizione gratuita per le stampe fotografiche.

In Italia i piani di Google One partono da quello “Basic” con 10GB di spazio di archiviazione (condivisibile con 5 persone) per 1,99€ al mese; il piano “Standard” prevede 200GB al mese per 2,99€ al mese; il piano “Premium” offre 2TB per 9,99€ al mese (e offre anche funzioni premium di Google Workspace e una VPN).