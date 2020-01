iPad 10,2 pollici da 32 GB scende a 339 euro

Su Amazon torna l’iPad di settima generazione in sconto. La promozione riguarda il modello da 32 GB che vi costa solo 339 euro in versione argento

Ricordiamo che iPad da 10,2 pollici ha quasi lo stesso hardware del precedente iPad 2018, ma aggiunge novità interessanti come le dimensioni dello schermo maggiorate e la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio. A giudizio di Macitynet, che ha recensito questo iPad al momento del lancio avvenuto in autunno, si tratta del miglior tablet in rapporto al costo. La nostra recensione la trovate qui.

339 euro è la migliore offerta mai vista dopo il Black Friday quando per alcune decine di minuti, prima di andare esaurito, questo tablet era sceso a 299 euro. L’offerta sui 32 GB era durata pochissimo perché i pezzi sono andati esauriti subito e anche per questa, che vi permette di risparmiare il 13% sarà così: Vi consigliamo di comprare subito.

Se vi serve una tastiera, questa di Logitech oggi è in sconto del 51%: solo 33,99 euro (e la potete usare anche per iPhone ed Apple TV)

Se le offerte di questa pagina non fossero più disponibili consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.