iPad Air 2024, potete ordinarli adesso su Amazon

Su Amazon non ci sono soli gli iPad Pro 2024, pronti per l’ordine, ma anche i MacBook Air con processore M2.

Le nuove macchine, presentate solo due giorni fa, sono apparse questa notte, sia nella versione da 11″ che nella versione da 13″, assieme al tablet professionale, seguendo una tradizione che vede il grande negozio on line (rivenditore ufficiale Apple) ottenere le novità della Mela immediatamente e quindi essere in grado di spedirle contestualmente alla loro reale disponibilità.

Se per quanto riguarda iPad Pro siamo di fronte, come abbiamo spiegato nel dettaglio, ad un massiccio rinnovamento, per quanto riguarda iPad Air di sesta generazione le innovazioni sono piuttosto modeste. La più importante, processore M2 a parte, è nel lancio della versione da 13 pollici, uno schermo che per la prima volta abbiamo visto proprio con iPad Pro.

Oltre al display maggiorato e al processore M2, ecco le novità di iPad Air

Videocamera frontale sul lato lungo

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

Compatibile Apple Pencil Pro

Memoria da 128 e 1 TB

Nuovi colori (Viola, Grigio, Galassia, Azzurro)

Gli iPad Air hanno un prezzo di partenza di 899 € per la versione da 11″ a 128 GB. La versione da 13″ costa 1139€. Disponibili anche con il modulo di connettività per la rete cellulare.

Amazon spedirà gli iPad Air giovedì 15 e dovrebbero arrivare tra sabato e lunedì a seconda della località.

Anche se per dispositivi di questo tipo al momento non pare che ci siano problemi di disponibilità, se siete davvero interessati, dovreste comprare subito. Amazon possa esaurire le scorte previste prima del momento di disponibilità.

Se temete che, come già successo, Amazon possa abbassare i prezzi per qualche offerta speciale, non dovete preoccuparvi: il prezzo cui pagherete i dispositivi sarà quello del giorno della spedizione, grazie alla clausola: prezzo minimo garantito.

Ecco i vari modelli in versione Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

Wi-Fi



Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Wi-Fi + Cellular

Eco qui gli IPad AIR 2024 13″

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Wi-Fi + Cellular