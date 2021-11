La lampada da tavolo Meross è compatibile con HomeKit

Non tutte le lampade da scrivania sono uguali e certamente quella di Meross si distingue dalle altre per le funzionalità HomeKit integrate: è già disponibile da questa pagina di Amazon. A differenza di altre infatti può essere controllata tramite Siri, chiedendo ad esempio tramite iPhone o Apple Watch di accendere oppure spegnere la lampada senza doverla toccare.

Questo è possibile grazie al modulo Wi-Fi integrato nella lampada, che si può connettere al router di casa sia alla frequenza a 2.4 GHz che alla 5.0 GHz, in modo da potersi agganciare al tipo di rete esistente. Per funzionare serve almeno la versione 13 di iOS ma per la configurazione base tramite l’app di Meross si può usare anche un telefono Android che abbia almeno la versione 4.1 del sistema operativo.

Rispetto alle altre lampade simili – spiega la società – questa offre una portata Wi-Fi più ampia e un tasso di caduta del segnale inferiore: questo perché utilizza un chipset dedicato a questa funzione, che assicura una connessione stabile con la tecnologia HomeKit, oltre che tempi di risposta ristretti. L’accoppiamento è facilitato dal codice QR presente sul dispositivo che, una volta scansionato, configurerà automaticamente il sistema.

Per il resto è una lampada LED come molte altre. La base misura circa 20 x 12 centimetri mentre l’altezza dell’asta è di 40 centimetri. Offre una luce di 10 Watt (1.200 lumen) che può essere regolata sia nell’intensità luminosa che nel colore, scegliendo una temperatura variabile tra 2800K e 6000K, e può quindi passare da una luce fredda per lo studio a una calda per la lettura o il relax serale.

La lampada Meross si può facilmente ripiegare su se stessa per poter essere trasportata con facilità (da chiusa misura 40 x 12 x 5 centimetri) ed è persino possibile programmare l’accensione e lo spegnimento, in modo da poter essere usata anche come luce notturna per i bambini.

Offre una luce morbida, senza sfarfallio e che non abbaglia se guardata direttamente; inoltre ha una funzione di memoria che consente di ripristinare l’ultima impostazione scelta alla successiva riaccensione.

Chi intende acquistarla la trova in vendita su Amazon a 55,99 euro. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.