I migliori libri su come organizzare gli eventi online

La pandemia per fortuna se ne va: man mano che le vaccinazioni aumentano, diminuiscono i casi e finalmente si comincia a vedere la luce alla fine del tunnel. Tuttavia, una cosa non è passata e non passerà: il nuovo ruolo del digitale e della rete nelle nostre vite. Anzi, per la precisione cresce sempre di più. Così come la pratica di organizzare seminari, riunioni, incontri e tutto il resto.

Allora, dopo che domenica scorsa abbiamo visto come si organizzano gli eventi tradizionali, adesso è il momento di approfondire e concentrarsi su quelli online. Cambiano in realtà molte cose e avere competenza solo sugli uni non è sufficiente, come si è capito in questo periodo. Una particolare attenzione va, come vedrete scorrendo la selezione di libri di questa settimana, all’aspetto grafico e all’impostazione della parte visual degli eventi.

Maleducazione Digitale

Un libro più vivace per mettere in chiaro subito qual è uno dei problemi: lo smart working, la telepresenza, la difficoltà di gestire un ambiente lavorativo stravolto dal rito delle interminabili zoom e riunioni a distanza, a prescindere dalla piattaforma e dotazione. Alessandro Mantini fa un ottimo lavoro, con questo piccolo instant breve ed economico (costa meno di un caffè ma è denso di consigli preziosi), nel delimitare li spazi di quello che è accettabile e quello che no. Non stiamo parlando di organizzazione degli eventi online nel senso della convegnistica ma più semplicemente di un breviario di cosa fare e cosa non fare, ma soprattutto come evitare che altri lo facciano a noi.

Maleducazione Digitale: come gestire le riunioni in telepresenza e sopravvivere all’era dello SmartWorking

Competenze grafiche. Progettazione multimediale

Questo che si presenta come un manuale per le scuole superiori e che mira alla creazione di percorsi di progettazione multimediale realizzato da Silvia Legnani, Catia F. Mastrantuono e Tiziana Peraglie è invece un esempio concreto di come si può riorganizzare la propria attività di progettazione e creazione delle campagne di comunicazione ritornando ai fondamentali. Dal mondo offline, incluso il packaging, all’animazione nell’ambito della comunicazione multimediale fino al web advertising e alla comunicazione online. Assieme agli altri libri di questa serie, orientati per le scuole superiori, completi di esercizi, è possibile strutturare un percorso di studio e professionalizzazione di base, ma con tutti i caratteri sofisticati del caso, per aiutare a fare cambi di competenze, prepararsi per nuove possibilità lavorative e costruire semplici percorsi formativi in azienda.

Competenze grafiche. Progettazione multimediale. Per le Scuole superiori. Con e-book

Digital strategist. Pianifica il lancio di un progetto online

Con questo volume Alessio Pieroni ha creato un manuale ampio e dettagliato che consente di analizzare le modalità per far crescere il proprio business in ambito digitale sfruttando la rete. All’interno della complessa architettura che viene disegnata con la precisione di uno stratega del mondo digitale, Pieroni ha anche lasciato ampio spazio alle cose che ci interessano di più in questa sede, cioè la pianificazione online di eventi, lanci, presentazioni. Data la natura completa di questo manuale, che consente di studiare tutto quel che serve dalla fase di analisi del mercati fino al lancio del prodotto, lo consigliamo a chi ha bisogno di inserire la competenza per la creazione degli eventi online all’interno di un approccio più ampio e strutturato al business digitale.

Digital strategist. Pianifica il lancio di un progetto online

Consulente Finanziario e Live Event: Crea il tuo evento e diventa indimenticabile!

Alan Rizzello, consulente finanziario con molti anni di esperienza nel settore, mette un gioco la sua reputazione per condensare in un unico manuale operativo le sue competenze in questo specifico settore, quello finanziario, forse il più lontano tra quelli di cui ci siamo occupati sinora e quello nel quale non abbiamo dimestichezza. Non possiamo quindi verificare in prima persona la congruità di quello che Rizzello presenta nel suo manuale, però abbiamo identificato sia gli elementi tradizionali che sono utili alla creazione del contatto diretto e del rapporto fiduciario in presenza, che quelli invece recepiti con plasticità dalle nuove tecnologie e che consentono a Rizzello di avanzare pensieri e strategie su come gestire gli eventi e le relazioni anche online. Nel settore dei consulenti finanziari, per quello che abbiamo capito, è uno dei migliori riferimenti.

Consulente Finanziario e Live Event: Crea il tuo evento e diventa indimenticabile!

Strategia di online marketing

Dot Pasco ha realizzato una guida basata su un vero e proprio viaggio nella mente del cliente usando quello che il giovane autore definisce un “algoritmo atomico” seguendo il quale, e seguendo questa guida, è possibile strutturare passo passo tutto quel che serve per avere un piano marketing di successo e portare a casa anche l’aspetto relazionale in via digitale e di gestione degli eventi online. Si tratta di uno strumento flessibile, consigliato a chi vuole avere una vista organica ma al tempo stesso scritto con un linguaggio fresco, che non annoia e non è “professorale”. Il libro ha ampio spazio per gli eventi online.

Strategia di online marketing: La guida passo passo per creare un piano marketing di successo: Analisi di mercato, Brand Positioning, Siti Web e Social Media Marketing applicati per vendere di più

Vendi il Tuo Artigianato Online: La Guida per l’Artigiano alla Vendita su Etsy, Amazon, Facebook, Instagram, Pinterest, eBay, Shopify, e Altro Ancora

Cogliamo l’occasione del fatto che sia appena uscita l’edizione italiana di questo bel manuale tradotto dall’inglese di James Dillehay per allargare il tiro di questa raccolta e andare a toccare un settore, quello dell’artigianato, molto importante ma molto difficile da analizzare come mercato a se stante. Invece, questo piccolo libro, un saggio di 111 pagine, aiuta a muoversi su tutti i social, da Etsy ad Amazon Handmade da eBay a Shopify sul proprio sito passando per la promozione su Facebook, Instagram e Pinterest. All’estero è stato un piccolo best seller del settore ed è uno dei migliori libri, sostengono i critici americani, per chi voglia provare a fare della propria capacità di produrre artigianalmente piccoli (o grandi) oggetti e desideri venderli un vero business con il quale magari arrivare a sostentarsi.

Vendi il Tuo Artigianato Online: La Guida per l’Artigiano alla Vendita su Etsy, Amazon, Facebook, Instagram, Pinterest, eBay, Shopify, e Altro Ancora

