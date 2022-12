iPad in arrivo per Natale, la nostra lista (con sconti)

Un iPad sotto l’albero per Natale e magari in sconto? L’impresa non è impossibile. Basta andare su Amazon e spulciare nella lista dei prodotti in pronta spedizione che sono parecchi. Un po’ sono quelli in offerta ma anche qui si può spuntare qualche piacevole sorpresa. Vediamo qui di seguito in che cosa ci si imbatte passando da una schermata all’altra del grande rivenditore on line

iPad mini

Gli iPad mini sono quasi tutti in pronta spedizione. Solo alcuni modelli con rete cellulare sono disponibili con spedizione differita. Gli affari migliori si spuntano sui modelli con solo Wi-Fi e con 256 Gb di memoria, come questo color galassia che è in ribasso del 14%, uno degli sconti migliori degli ultimi mesi.

iPad di nona generazione

Molto buona la disponibilità di iPad di nona generazione. Quello che per la maggior parte dei nostri lettori dovrebbe essere l’iPad da comprare nel rapporto tra prestazioni è prezzo, è spedito generalmente subito. Anche qui come nel caso di iPad mini il prezzo migliore con lo sconto è il modello da 256 Gb senza rete cellulare (-12%).

iPad di decima generazione

Nella lista degli iPad che vengono spediti subito, c’è anche l’iPad di decima generazione. Qui non esiste quasi problema alcuno nella disponibilità immediata. L’unico problema deriva dalla ricerca di prodotti che siano anche scontati. Dopo una grande fiammata ad inizio novembre, di questi iPad molto recenti nessuno possiamo definirlo come in sconto. Il massimo che si spunta è un 4/5%

iPad Air

Molto buona la disponibilità anche degli iPad Air. Il “piccolo” Pro è ordinabile con spedizione immediata in praticamente tutte le sue versioni (che considerando l’estremo assorgimento di colori, sono davvero tante), proprio come iPad di decima generazione. Ma qui si possono spuntare sconti interessanti. È il caso di questo iPad Air Wifi da 256 Gb che viene proposto in ribasso del 13%.

iPad Pro 11″

Anche se vi serve un iPad Pro da 11″ non dovreste avere troppi problemi. I modelli pronta spedizione della versione rinnovata sono tantissimi anche se al momento per alcuni tagli di memoria ci sono pezzi in numero ridotto (qualche volta anche solo un paio). Di sconti invece non si parla proprio…

iPad Pro 12,9″

Per gli iPad Pro 12,9″ vale il discorso degli iPad Pro da 11″: larga disponibilità ma zero sconti. Difficile comunque considerare questa macchina come un prodotto-regalo. È un dispositivo per professionisti che dovrebbero tenere d”occhio io prezzi per tutto l’anno.