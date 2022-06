I proiettori portatili XGIMI Plus e il leggerissimo Elfin da zaino pronti per l’estate

Un grande schermo anche in vacanza per godersi film, serie, streaming e pure le foto o i video appena scattati da soli o in compagnia? Sicuramente la soluzione migliore è quella di un proiettore e se si è in viaggio o si fa la spola tra casa, mare, montagna o campagna più sono ridotti dimensioni e peso più è facile portarseli dietro nello zaino o una custodia.

XGIMI Halo+, MoGo Pro+ e Elfin sono tre diversi modelli per altrettante diverse esigenze, con il denominatore comune della portabilità, che permette a questi dispositivi di essere utilizzati in qualsiasi situazione e in ogni contesto, in campeggio come al mare o in montagna.

Vediamoli nel dettaglio.

XGIMI Halo+

E’ l’ultimissima versione il proiettore ultra portatile ma potente.

Abbiamo provato il suo predecessore qualche mese fa con ottimi risultati . La nuova versione ha una serie di migliorie che vi riportiamo in tabella.

E un proiettore di dimensioni ridotte dotato di 900 ANSI Lumen, risoluzione 1080P, e speaker Harman-Kardon con potenza di 5W. La tecnologia ISA (Intelligent Screen Adaption) semplifica l’installazione con trapezio automatico e riconoscimento degli “ostatcoli” configurazione e con un cuore Android TV, per la massima semplicità d’uso. Con il suo design verticale e compatto è il compagno di viaggio perfetto per gli amanti del campeggio, consentendo di godere di un’esperienza cinematografica unica, immersi completamente nella natura. Batteria integrata da 59w/h, bassa latenza, WiFi, Bluetooth 5.0, è in grado di popolare schermi fino a 200″.

Qui sotto vi mostriamo le differenze tra il modello Halo e quello Halo+ ricordandovi che il modello precedente è ancora reperibile con uno sconto consistente.

XGIMI MoGo Pro+

Per chi vuole il massimo della leggerezza e vuole godersi proiezioni al buio.

Simile nella forma a Halo+, questo proiettore è ancora più compatto, per una portabilità estrema, con 300 ANSI Lumen, risoluzione FullHD, Android TV, controllo vocale Google Assistant e Autofocus istantaneo. La batteria è da 12.400 mAh per una lunga autonomia, con supporto inclinabile e speaker Harman-Kardon che utilizzano la Gold Ear Philosophy, rendendo MoGo Pro+ utilizzabile per qualsiasi tipo di musica, tramite Bluetooth o cavo audio da 3,5 mm come speaker esterno.

XGIMI Elfin

Potente ma piatto e comodo da infilare in borsa.

Elfin unisce al meglio design dalle forme più convenzionali e portabilità anche per gli utenti alle prime armi. Proietta con una qualità di immagine FullHD con dettagli nitidi su uno schermo fino a 200”, trasformando qualsiasi stanza in un vero e proprio cinema. Completano la dotazione una luminosità di 800 ANSI Lumen e due altoparlanti professionali Harman Kardon da 3W. Inoltre, Android TV™ integrato consente l’accesso a oltre 5.000 applicazioni, come Prime Video, Disney+, Appe TV Plus, Rai Play e DAZN.

Attiva con i seguenti prezzi ufficiali al pubblico: Tutti i prodotti XGIMI sono distribuiti in Italia dacon i seguenti prezzi ufficiali al pubblico:

– XGIMI Halo+: 849,00 €

– XGIMI MoGo Pro+: 649,00 €

– XGIMI Elfin: 649,00 €