Sconto iPhone 11 al prezzo più basso: 699 euro su Amazon

Su Amazon iPhone 11 scende al minimo che per alcuni colori è anche il minimo storico. Accade con alcuni colori della versione da 64 GB. I particolare il colore nero (699,69 euro), il colore Bianco (796 euro) anche se diversi altri colori sono a questo livello di prezzo.

Lo sconto, vale la pena di ricordarlo, riguarda il più economico degli iPhone lanciati a fine settembre 2019. Si tratta di un telefono che ha praticamente tutto quello di cui dispone iPhone 11 Pro, fatta eccezione per il display OLED e lo zoom per la fotocamera. Il resto, tecnologie, hardware, processore, è simile se non identico a quello di iPhone 11 Pro.

