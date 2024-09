iPhone 13 Pro contro iPhone 16 Pro, 40 motivi per aggiornare

Pubblicità

Il ciclo di sostituzione di un iPhone, dicono i dati, è di tre generazioni. Questo significa che chi oggi ha un iPhone 13 inizierà a valutare di rimpiazzarlo con un iPhone 16.

La domanda che sarà alla base, prima di ogni altra, sarà “vale la pena”? Un punto interrogativo messo nel punto giusto. Visti i costi che un dispositivo di questo tipo presenta sarà fondamentale valutare in maniera approfondita funzioni, novità, vantaggi.

Sappiamo che iPhone 15 lo scorso anno ha portato importanti aggiornamenti sotto tanti punti di vista rispetto ad iPhone 14. Sappiamo anche che iPhone 16 Pro, che verrà presentato lunedì, non ne porterà altrettanti. Sono terminati, infatti, i tempi in cui da un anno all’altro i passi in avanti nel campo degli smartphone erano giganteschi, ma gli affinamenti, i ritocchi e alcuni dettagli rendono interessante iPhone 16 Pro.

In questo articolo proviamo a sintetizzare le novità in 40 punti nel confronto tra iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro.

Novità nel design

Il design di iPhone 16 Pro rispetto ad iPhone 15 Pro non dovrebbe essere molto differente a prima vista. In realtà ci sono parecchie novità la maggior parte delle quali le abbiamo già viste in iPhone 14 e poi in iPhone 15.

La principale differenza è la presenza di Dynamic Island. Ma iPhone 16 Pro ha anche lo chassis in titanio con bordi più arrotondati e un peso leggermente inferiore.

Importante anche la porta USB-C che ha cambiato con iPhone 15 molto nella ricerca di accessori e di cavi.

Novità nella fotocamera

iPhone 16 Pro rispetto ad iPhone 13 Pro ha una fotocamera di molto migliorata. Il sensore da 48 megapixel produce scatti molto più dettagliati offrendo una superiore creatività. Da notare anche lo zoom a periscopio che permette di avere un’ingrandimento 5X (forse addirittura 12X su iPhone 16 Pro Max) che si accosta ad una varietà di lenti con molto assortimento in fatto di ingrandimenti ottici e virtuali.

iPhone 16 Pro avrà anche un tasto dedicato per la fotografia e un nuovo sensore ultra wide da 48 megapixel che migliorerà sostanzialmente la qualità delle foto realizzate con questa lente.

iPhone 16 Pro con la sua porta USB-C, già vista in iPhone 15 Pro, permetterà anche di sfruttare professionalmente le avanzate capacità video con trasferimento diretto del filmato su supporto esterno.

Altre novità hardware

Tra le altre novità hardware, oltre al processore A18 che nasce per supportare pienamente le funzioni di intelligenza artificiali (che non saranno disponibili su iPhone 13 Pro), segnaliamo la ricarica veloce, la memoria 8 GB e soprattutto il display.

iPhone 16 Pro continua a presentare la funzione di schermo sempre acceso (arrivata per la prima volta su iPhone 14) ma anche novità specifiche come display più grandi e a bordi sottili con la tecnologia a micro lente che rende lo schermo più leggibile anche in condizioni di luce difficili.

Vale la pena di aggiornare?

Val dunque la pena di aggiornare? Nonostante non siamo di fronte ad una vera rivoluzione e nonostante per un uso nella quotidianità iPhone 13 Pro resti ancora un telefono eccellente, iPhone 16 Pro offre una lunga serie di novità che lo renderanno particolarmente appetibile specialmente a chi usa lo smartphone come macchina fotografica.

Riteniamo, se i rumors saranno confermati, che iPhone 16 Pro possa presentare vantaggi in fatto di autonomia e di ricarica grazie alle tecnologie introdotte nella batteria e nella velocità di ripristino della carica.

Infine c’è il fatto intelligenza artificiale da tenere un considerazione. Anche se Apple è ancora in una fase che potremmo definire beta in questo ambito e anche se in Europa probabilmente ci vorranno ancora molti mesi prima che possa debuttare su iPhone qualche forma di Ai, va tenuto in considerazione che iPhone 13 non sarà mai in grado di sfruttarla.