Tineco fa incetta di premi a IFA 2024

Tra gli stand di IFA 2024, svoltasi dal 6 al 10 settembre, non poteva mancare naturalmente Tineco, uno dei marchi in rapida espansione quando si tratta di pulizie smart per la casa. Non solo il produttore ha mostrato gli ultimi aspirapolvere e lavapavimenti, ma ha anche conquistato numerosi premi.

I premi assegnati confermano il ruolo che negli ultimi mesi ha assunto Tineco nell’innovazione delle soluzioni per la pulizia domestica, tra cui lavapavimenti e aspirapolvere. Ad essere premiati sono stati prodotti di punta come Floor One Stretch S6, Pure One Station 5 e Carpet One Cruiser, che hanno ottenuto elogi per le prestazioni e le caratteristiche.

Floor One Stretch S6

Il lavapavimenti Floor One Stretch S6 ha ottenuto il premio Gold Award per le soluzioni di pulizia dei pavimenti e il premio Best of IFA 2024. Questo riconoscimento è stato assegnato anche per per il suo design ultra-sottile e versatile, ideale per raggiungere gli angoli più difficili, anche sotto i mobili bassi.

Il lavapavimenti in questione supporta anche la tecnologia FlashDry, che permette ai pavimenti di asciugarsi rapidamente, mentre il sensore intelligente iLoop regola automaticamente la potenza e il flusso d’acqua per una pulizia più precisa e senza sprechi.

Pure One Station 5

Pure One Station 5, invece, è un aspirapolvere senza fili, che si è aggiudicato i premi Best of ShowStoppers IFA 2024 e Best Choice da One Cut Reviews. Con una potenza di aspirazione elevata, un’autonomia fino a 70 minuti e un sistema di autopulizia, il dispositivo mira a rendere la pulizia della casa ancora più semplice ed efficace.

La tecnologia PureCyclone e il sensore iLoop assicurano, invece, prestazioni eccellenti su ogni tipo di superficie. Il prodotto sarà disponibile dal 26 settembre e rappresenta un’ottima scelta per chi cerca potenza e praticità.

Carpet One Cruiser

Presentato anche in fiera Carpet One Cruiser, l’ultima innovazione di Tineco nel campo della pulizia dei tappeti, che ha già l’attenzione di esperti e consumatori, ricevendo l’IFA Innovation Award 2024 da SlashGear e il Best of IFA 2024 da HouseDigest.

Presentato il 4 settembre negli Stati Uniti, questo modello è dotato di tecnologia SmoothPower a tre livelli, che facilita i movimenti in tutte le direzioni. La funzione PowerDry ad alta temperatura accelera l’asciugatura, riducendo il rischio di muffa, mentre il sistema FlashDry prolunga la vita del prodotto con una pulizia rapida ed efficace. Al momento è disponibile negli Stati Uniti, con l’arrivo in Europa previsto a breve.

Di recente abbiamo testato la Tineco S7 Switch; vi invitiamo a leggere la recensione a questo indirizzo. Se, invece, volete acquistare tutti i prodotti del marchio, li trovate su Amazon a partire da questa pagina.

