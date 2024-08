iPhone 16, preparatevi a un altro balzo nella fotografia

Pubblicità

Chi comprerà uno dei quattro nuovi iPhone 16 in arrivo a settembre potrà cancellare l’icona dell’app Fotocamera senza sentirne la mancanza: del nuovo tasto Capture, di cui avevamo già parlato più volte, sono appena trapelate (se non tutte) gran parte delle caratteristiche e delle funzioni, insieme alle specifiche tecniche principali degli obiettivi posteriori di ogni modello, delineando così quello che possiamo aspettarci dal comparto fotografico dei terminali della gamma imminente.

E la sensazione complessiva è chiara: gli iPhone, anno dopo anno, diventano sempre più simili a una fotocamera digitale. Se infatti con le ultime generazioni Apple ha lavorato tantissimo per migliorarne la qualità in tutte le condizioni più comuni, per i modelli in arrivo tra poche settimane ha trovato il modo di potenziarne l’approccio, attraverso appunto un nuovo pulsante che farà la differenza in ambito foto e video.

Le novità fotografiche per tutti

Due sono innanzitutto le novità appena svelate che possiamo aspettarci indistintamente su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max:

JPEG-XL, un nuovo formato fotografico di cui non si conoscono ancora i dettagli e che sarà possibile selezionare insieme ai già conosciuti e impiegati HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw e ProRAW Max; Diaframma f/2.2 anziché f/2.4 per le fotocamere ultra-grandangolari, anche se con possibili differenze per quanto riguarda le dimensioni del sensore tra Pro e non-Pro. In ogni caso questo obiettivo sarà in grado di catturare più luce rispetto al passato, con chiari vantaggi nelle foto scattate in ambienti poco illuminati.

Cosa cambia su iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Grazie alle nuove anticipazioni sappiamo poi cosa possiamo aspettarci dal comparto fotografico dei due iPhone più economici della nuova linea. Nello specifico:

Allineamento verticale anziché diagonale per i due obiettivi installati sul dorso; Fotocamera principale (grandangolare), nessuna novità: stesso sensore da 48 MP con f/1.6 e disponibilità di zoom 1X e 2X. E dovrebbe restare lo stesso anche nel 2026; Fotocamera secondaria (ultra-grandangolare) con zoom 0,5X e come dicevamo maggiore apertura a f/2.2; Supporto Macro, fino ad ora esclusiva della linea Pro.

Le novità delle fotocamere di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Anche per i due nuovi modelli della serie Pro sembrano ormai confermate le specifiche tecniche degli obiettivi posteriori. In particolar modo:

Fotocamera principale (grandangolare): avrà lo stesso sensore da 48 MP con apertura f/1.78; Fotocamera ultra-grandangolare: nuovo sensore da 48 MP, apertura maggiorata a f/2.2, supporto al formato ProRaw da 48 MP fino ad ora esclusiva del sensore principale; Teleobiettivo: lo zoom 5X sarà disponibile anche sul Pro e non sarà più soltanto una esclusiva modello Pro Max; Supporto ai video in 3K a 120 fps con Dolby Vision.

Tutto sul nuovo pulsante Capture dedicato a fotografia e video

La novità assoluta dell’intera linea sarà però il pulsante Capture, un nuovo tasto dedicato alla gestione dell’app per foto/video e al controllo delle funzioni fotografiche.

Dal punto di vista hardware le ultime voci confermano che sarà di tipo capacitivo e sarà posizionato nell’angolo in basso a destra dei telefoni, così quando li prenderemo in mano posizionandoli in orizzontale, troveremo il tasto Capture nell’angolino in alto a destra, proprio sotto l’indice della mano destra, come già siamo abituati a fare da sempre con le tradizionali fotocamere compatte e DSLR.

Inoltre Apple ha deciso di installare il tasto Capture subito su tutti e quattro i telefoni, anziché offrirlo al debutto in esclusiva ai soli Pro, a dimostrazione di quanto questa funzionalità sia importante per differenziare la nuova generazione dalla precedente.

Prerogativa di questo pulsante tattile sarà il fatto che, a differenza del tasto Azione, non sarà programmabile per altro, o almeno ciò non è previsto per questa prima fase di lancio. Si potrà usare quindi soltanto per controllare le funzioni fotografiche del telefono e non per fargli fare cose che esulano da questo contesto, come ad esempio accendere la torcia o attivare la modalità Aereo (tanto per dirne due).

Consentirà quindi di aprire esclusivamente l’app Fotocamera, motivo per cui come dicevamo diventerà superfluo tenere l’icona in bella vista nella schermata principale, oltre che in quella di blocco del telefono. Inoltre l’utente potrà decidere se fare in modo che il pulsante apra l’app di sistema di Apple, oppure se avviare una delle tante applicazioni di terze parti installate sul telefono, purché siano dedicate all’acquisizione di foto e/o video.

Essendo capacitivo e quindi sensibile alla pressione, una volta avviata l’app questo pulsante potrà poi essere utilizzato in modi diversi in base a come lo si tocca. Nello specifico, grazie anche alle API messe a disposizione agli sviluppatori, in base a come verrà configurato:

Premendolo a metà potrà mettere a fuoco o bloccare l’esposizione;

potrà mettere a fuoco o bloccare l’esposizione; Premendo fino in fondo potrà scattare la fotografia o avviare la registrazione video;

potrà scattare la fotografia o avviare la registrazione video; Strisciandoci il dito sopra come fosse una rotella, potrà ad esempio regolare lo zoom o altri parametri fotografici, oppure scorrere tra vari filtri da applicare.

Quando arrivano i nuovi telefoni

Come abbiamo già scritto in questo articolo, sembra altamente probabile che Apple presenti le novità autunnali 2024 martedì 10 settembre, una data già usata da Apple per il Keynote che si svolse nel 2023 e di cui troveremo conferma o smentita dall’annuncio ufficiale previsto per i prossimi giorni.

Nel frattempo potete scoprire tutto quel che già sappiamo sui quattro nuovi iPhone 2024 leggendo questo articolo di confronto.