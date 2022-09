iPhone 14, le cover Apple in pelle e silicone sono già in rete

Anche se c’è il rischio di rovinare l’effetto sorpresa per la presentazione Apple programmata per mercoledì 7 settembre, grazie alle innumerevoli fughe di notizie in rete possiamo farci un’idea piuttosto precisa delle novità in arrivo per i prossimi iPhone 14 (standard e modelli Pro): nel lungo elenco della anticipazioni ora arrivano anche le cover di Apple in pelle e silicone.

Non si tratta di una novità assoluta perché negli scorsi giorni l’utente che si firma Majin Bu aveva anticipato i possibili colori delle cover Apple in silicon per iPhone 14. Ora lo stesso leaker non solo conferma i colori, ma pubblica le foto di quelle che dovrebbero essere le cover originali Apple in silicone per i modelli standard di iPhone 14, oltre alle foto delle cover in pelle per i modelli iPhone 14 Pro.

Infine, come già previsto e ribadito da tempo, Majin Bu conferma che probabilmente il modello di iPhone 14 standard più grande verrà battezzato iPhone 14 Plus e non Max, come in precedenza sostenuto da numerose fonti. Qui di seguito riportiamo i colori anticipati per le cover originali Apple in pelle e silicone destinate ai modelli della gamma iPhone 14 e Pro:

Cover in pelle: arancione brillante, marrone, marrone dorato, blu notte, nero, verde abete

Custodie in silicone: mezzanottr, verde acqua, rosa gesso, rosso, lilla, bagliore solare (giallo), blu tempesta e sambuco.

Naturalmente si tratta di nomi di colori indicati in base all’osservazione delle custodie fisiche, non dei nomi definitivi che Apple impiegherà per la commercializzazione. In linea di massima i colori visibili nelle presunte cover Apple per iPhone 14 corrispondono con le tinte dei prossimi terminali anticipate da un altro leaker nei primi giorni di agosto, che a loro volta corrispondono con le prime indicazioni sulle tinte apparse in aprile.

La presentazione Apple si svolgerà mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch, Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento del 7 settembre con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti della redazione di macitynet che da oltre 25 anni si occupa di Apple in Italia.