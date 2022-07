iPhone 14, le custodie confermano il modello Max – Plus

Una fotografia delle presunte custodie per iPhone 14 confermerebbe le innuerevoli voci circolate sui quattro prossimi modelli in arrivo da Apple, inclusa per la prima volta una versione non Pro con grande schermo, che forse potrebbe chiamarsi iPhone 14 Max oppure, come invece sarebbe stato secondo la nomenclatura Apple precedente, iPhone 14 Plus.

La prossima gamma di iPhone 14 è stata già mostrata anche in presunti file CAD, schemi tecnici, rendering, oltre che in alcune presunte fotografie relative ai pannelli dei terminali. Ora un utente del sito di social media cinese Weibo ha mostrato quelle che potrebbero essere le future custodie per la gamma di smartphone iPhone 14 di Cupertino.

Il post originale di Weibo è stato successivamente twittato da Duanrui, meglio conosciuto per aver trasmesso foto di imballaggi trapelati per l’allora prossimo iPhone 13. Il dettaglio più significativo dell’immagine è che una etichetta indica il modello non Pro con grande schermo con il nome di iPhone 14 Plus.

Il nome in questione non era mai trapelato in nessuna delle indiscrezioni precedenti: anche se ad oggi manca l’ufficialità del nome di questo dispositivo, molti lo indicano come iPhone 14 Max, seguendo l’attuale dicitura di Apple. Ricordiamo che l’immagine è una ulteriore conferma del fatto che Apple avrebbe abbandonato definitivamente la versione mini dei dispositivo, che già con iPhone 12 mini non sembra essere stata la scelta preferita dagli utenti.

Quest’anno per la prima volta gli iPhone 14 non saranno creati tutti uguali, questo perché sembra che Apple impiegherà il nuovo processore Apple A16 Bionic esclusivamente nei modelli Pro, mentre nei due modelli iPhone 14 standard ci sarà ancora A15 Bionic o una versione migliorata di questo processore, lo stesso degli iPhone 13 attuali.

Per tutto quello che sappiamo fino ad oggi sulla nuova linea di iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.