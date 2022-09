iPhone 14 parla con i satelliti con tecnologie Qualcomm e Apple

Le comunicazioni via satellite degli iPhone 14 (sia modelli standard che Pro) sono possibili grazie non solo al chip modem Qualcomm Snapdragon X65, ma anche da tecnologie hardware e software progettate internamente da Apple.

Anche se il chip modem degli iPhone 13 era in grado di supportare le comunicazioni via satellite, questa funzione non è arrivata con la generazione dello scorso anno, ma Apple l’ha resa disponibile per la prima volta con la generazione iPhone 14. Dai primi smontaggi degli iPhone 14 Pro apparsi in rete è stato confermato che, come ampiamente previsto, il chip modem installato è Snapdragon X65 di Qualcomm, che offre migliori prestazioni 5G a fronte di consumi di energia inferiori.

Ma confermando la presenza di nuove componenti hardware all’interno degli iPhone 14, un portavoce di Apple ha dichiarato a Reuters che «iPhone 14 include componenti a radiofrequenza personalizzati e un nuovo software progettato interamente da Apple».

Queste due soluzioni, insieme a Snapdragon X65 «Abilitano l’SOS di emergenza via satellite sui nuovi modelli di iPhone 14». Ricordiamo che oltre alle frequenze 5G per le reti cellulari tradizionali, il chip modem Qualcomm Snapdragon X65 supporta anche la banda n53, frequenza riservata per le comunicazioni via satellite di GlobalStar, partner di Apple per rendere possibile questo servizio.

Tra Apple e Qualcomm ora regna la pace, ma i rapporti non sono sempre stati felici, come rammenta l’intricata guerra legale giocata tra brevetti e royalties. In più è noto da anni che Apple vorrebbe liberarsi dai costi di licenza e dalla dipendenza da Qualcomm, progettando interamente il suo chip modem, un compito ritenuto difficilissimo anche per Apple. Fino a quando questa componente non arriverà, forse con iPhone 15 nel 2023, Apple e Qualcomm sono costrette a collaborare strettamente per rendere possibili questa e altre funzioni basilari.

