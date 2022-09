Dynamic Island, primo gioco e tamagotchi dagli sviluppatori

Alcuni sviluppatori hanno trovato il modo di sfruttare il nuovo Dynamic Island di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in un modo alquanto particolare, con il primo gioco e anche con una sorta di Tamagotchi. Questa nuova area interattiva localizzata nella parte superiore dello schermo, quella cioè che va a sostituire il vecchio notch, per impostazione predefinita funziona con più API di iOS e cambia forma in base alla funzione in uso.

Ad esempio se c’è una telefonata in entrata si allunga andando a sostituire il tradizionale banner di notifica, oppure quando si usa il Face ID si trasforma in un quadrato, mostrando la classica icona di questa funzione con il disegno di un viso sorridente stilizzato. Alcuni sviluppatori invece come dicevamo hanno escogitato un modo divertente per sfruttare l’accesso a questa nuova funzione: ad esempio con il gioco Hit The Island, che si ispira al classico Pong, anche se in questo caso l’obiettivo è quello di colpire Dynamic Island con la pallina rimbalzante sui bordi di iPhone per segnare i punti.

Un’altra trovata è poi quella di Christian Selig, lo sviluppatore che, tra le altre cose, ha realizzato il popolare client Apollo per Reddit; come in una sorta di Tamagotchi (quel minuscolo gioco portatile a forma di uovo che andava di moda negli anni ’90) ha aggiunto un’opzione che sfrutta Dynamic Island per far comparire un gattino «che si ferma e fa cose carine mentre navighi su Reddit». L’ha chiamata Dynamic Island Zoo, ed è personalizzabile: gli utenti possono infatti scegliere anche altri animali come un cane o persino un axolotl.

Non è la prima volta che un dispositivo Apple si presta a qualcosa del genere: qualche anno fa, con l’avvento della Touch Bar sui MacBook, qualcuno trovò il modo di metterci dei mini-giochi come i Lemmings e Pac-Man.

Per quanto riguarda Dynamic Island, siamo solo agli inizi: oggi mostra anche notifiche sulla batteria e alcuni controlli multimediali quando si ascolta la musica, ma a partire da iOS 16.1, in arrivo il mese prossimo, gli sviluppatori avranno a disposizione maggiori opzioni per aumentare le interazioni di questa nuova area dello schermo.