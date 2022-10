Nuovo monitor Apple 27” mini LED previsto a inizio 2023

Apple avrebbe intenzione di presentare un nuovo monitor da 27″ mini-LED nel primo trimestre del 2023. A riferirlo è l’analista Ross Young, voce autorevole di Display Supply Chain Consultants (DSCC). In un tweet condiviso solamente con i suoi superfollower, segnalato da MacRumors, Young ha riferito che Apple avrebbe posticipato il debutto del monitor al primo trimestre del prossimo anno.

Ricordiamo infatti che già in precedenza l’analista aveva accennato a un monitor con queste caratteristiche, ipotizzando il possibile lancio per la WWDC 2022 svoltasi nel mese di giugno, ma in un tweet successivo aveva indicato ritardi che avrebbero obbligato Apple a rimandare il monitor: prima a ottobre e ora inizio 2023.

Per tutto l’anno il corso, Apple – al pari di altre aziende del mondo IT e non solo – sta affrontato vincoli di approvvigionamento che provocano ritardi nella disponibilità di vari prodotti, inclusi Mac e display, uno dei motivi che potrebbero avere costretto Apple a rimandare più volte il nuovo display. Secondo le anticipazioni circolate finora, il nuovo monitor di Apple da 27″ dovrebbe vantare pannelli mini-LED con supporto alla tecnologia Apple ProMotion, quindi con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il monitor in questione non è pensato come sostituto dell’attuale Pro Display XDR, monitor da 32 pollici che vanta risoluzione 6K, ma qualcosa di più simile allo Studio Display Retina 5K da 27 pollici.

La tecnologia mini-LED e il supporto per Apple ProMotion (in altre parole la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz), dovrebbe far levitare il prezzo rispetto allo Studio Display, il cui prezzo di listino in Italia parte da 1799€.

Il mese scorso, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che Apple potrebbe introdurre nuovi iPad e Mac in ottobre tramite comunicati stampa piuttosto che tenere un evento speciale ad hoc. Secondo la stessa fonte Apple ha anche in programma di annunciare il tanto atteso Mac Pro con un chip Apple Silicon entro la fine dell’anno. Potrebbe essere la volta buona per il debutto di M2 Extreme.