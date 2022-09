iPhone 14 Pro costerà di più ma c’è una buona notizia

Stiamo pagando tutto a prezzi maggiorati da mesi: non sorprende che leaker e soprattutto analisti prevedano un incremento di prezzo per i modelli top iPhone 14 Pro e Pro Max, viceversa le anticipazioni risultano meno precise per i modelli iPhone 14 standard, ma secondo almeno una fonte il prezzo di partenza dovrebbe rimanere invariato, quindi in USA pari a 799 dollari, come per l’attuale iPhone 13 da 6,1” che in Italia parte da 939 euro.

Anche perché quest’anno scompare iPhone mini da 5,4” dopo solamente due generazioni, in USA venduto a 699 dollari, in Italia 839 euro. Ma per mercoledì 7 settembre ci si aspetta uno dei più grandi cambiamenti nella gamma iPhone degli ultimi anni, con l’arrivo per la prima volta nel listino Apple di un iPhone standard con schermo da 6,7” che non porti il suffisso Pro.

Finora gli utenti che preferiscono iPhone con lo schermo più grande in assoluto potevano contare esclusivamente sul modello più potente e costoso della gamma. Invece con la gamma iPhone 14 in arrivo mercoledì 7 settembre per la prima volta arriverà iPhone 14 Plus con schermo da 6,7”, proprio come il modello top, ma senza nuovo processore, super fotocamera all’ultimo grido e senza il nuovo doppio foro che sostituisce il notch.

Listino alla mano, in USA iPhone 14 Plus sarà proposto a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto ai 1.100 dollari, attuale prezzo di partenza di iPhone 14 Pro Max, in Italia 1.289 euro. Chi preferisce gli smartphone con schermo gigante potrà acquistare iPhone 14 Plus a un prezzo più abbordabile di quanto possibile finora, in USA forse da 899-999 dollari, in Italia si spera meno di mille euro. Una opzione interessante per chi non necessita degli ultimi ritrovati tecnologici e per fotocamera.

Scopriremo tutto mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti della redazione di macitynet che da oltre 25 anni si occupa di Apple in Italia.