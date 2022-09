iPhone 14 Pro, nei nuovi test velocità superiore del 17% rispetto a iPhone 13 Pro

Alcuni – presunti – benchmark di iPhone 14 Pro circolati subito dopo la presentazione dei nuovi iPhone, sembravano essere deludenti dal punto di vista delle prestazioni, evidenziando um vantaggio piuttosto modesto rispetto al precedente modello.

Un nuovo test pubblicato su Geekbench smentisce i dati precedenti ed evidenzia un effettivo salto di prestazioni del chip A16 di iPhone 14 Pro rispetto all’A15 di iPhone 13.

Il chip A16 di iPhone 14 Pro evidenzia un punteggio di 1887 nei test single-core (un miglioramento del 10,5% rispetto ai 1707 ottenuti con il chip A15); nei test multi-core l’A16 evidenzia un punteggio di 5455, oltre il 17% rispetto al punteggio di 4659 che evidenzia il chip A15.

L’A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è indicato da Apple come “il chip più veloce su uno smartphone”.

Con due high-performance core e quattro high-efficiency core, secondo Apple la nuova CPU 6‑core è “fino al 40% più veloce di qualsiasi altro chip della concorrenza” e può facilmente gestire. Con due high-performance core e quattro high-efficiency core, la nuova CPU 6‑core è fino al 40% più veloce di qualsiasi altro chip della concorrenza e può facilmente gestire carichi di lavoro impegnativi. A16 Bionic ha una GPU 5‑core potenziata con il 50% di banda di memoria in più, perfetta per giochi e app dalla grafica più complessa. Inoltre, il nuovo Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Sfruttando l’eccellente architettura fusion di Apple per combinare performance e risparmio energetico, il chip garantisce prestazioni migliori e consumi ridotti rispetto alla concorrenza carichi di lavoro impegnativi. A16 Bionic ha una GPU 5‑core potenziata con il 50% di banda di memoria in più, ideale per giochi e app dalla grafica complessa. Inoltre, il nuovo Neural Engine 16-core, secondo APple è in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo. Apple evidenzia che l’architettura Fusion permette di combinare performance e risparmio energetico, garantendo “prestazioni migliori e consumi ridotti rispetto alla concorrenza”.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.