iPhone 14 , spot mostra la funzionalità Rilevamento incidenti

Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono presenti nuove funzioni di sicurezza che consentono di accedere ai servizi di soccorso in caso di emergenza.

“Rilevamento incidenti” sfrutta il nuovo accelerometro dual-core in grado di rilevare le misurazioni di forza g fino a 256G e il nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, per rilevare incidenti d’auto di grave entità e far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone.

Queste funzioni sfruttano componenti già esistenti, come il barometro, che ora può rilevare variazioni di pressione in cabina, il GPS, che fornisce informazioni aggiuntive a variare della velocità, e il microfono ((attivato quando rileva che l’auto è in movimento usando il Bluetooth, CarPlay o in base alla velocità) che può riconoscere i forti rumori tipici degli incidenti d’auto gravi.

Apple spiega che gli algoritmi di movimento evoluti progettati da Apple sono addestrati con oltre un milione di ore di test su strada e i dati del registro degli incidenti, per garantire una precisione ancora maggiore.

La funzione “Rilevamento incidenti” opera in sinergia con Apple Watch e tiene eventulamente conto di entrambi i dispositivi per offrire all’utente una pronta assistenza. Quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch, dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

