iPhone 14 Pro, lo schermo raddoppia luminosità all’aperto

Se è vero che la luce diretta del sole spesso rende illeggibili i display degli smartphone, non sarà così con i nuovi modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, che possono raddoppiare la luminosità dello schermo quando sono utilizzati all’aperto.

Sia iPhone 14 Pro, che iPhone 14 Pro Max sono in grado di diventare significativamente più luminosi se utilizzati all’aperto, sotto la luce diretta del sole, grazie a display più avanzati. Ed infatti, sia il modello da 6,1 pollici, che quello da 6,7 pollici, sono dotati di display Super Retina XDR che Apple chiama “i display più avanzati in qualsiasi smartphone”. I nuovi display hanno una luminosità di picco di ben 2.000 nit se utilizzati all’aperto alla luce del sole, due volte la luminosità massima dei modelli precedenti iPhone 13 Pro.

Quando si visualizzano foto, video e film HDR, i nuovi display possono raggiungere una luminosità massima di 1.600 nit, anche questa superiore rispetto agli iPhone precedenti. Con 1.600 nit di luminosità, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ora offrono lo stesso livello di luminosità del Pro Display XDR da 5.599 euro.

Apple è in grado di offrire queste luminosità più elevate grazie a un pannello OLED più avanzato e a un nuovo Display Engine presente nel chip A16 Bionic che alimenta caratteristiche come Dynamic Island, always-on e la frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz.

Ci sono anche modifiche minori nei display di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rispetto ai rispettivi predecessori. Ad esempio, iPhone 14 Pro Max ha una risoluzione di 2.796 per 1.290 rispetto all’iPhone 13 Pro Max a 2.778 per 1.284. iPhone 14 Pro ottiene anche un piccolo aumento di risoluzione a 2.556 di 1.179 rispetto a 2.532 di 1.170 per l’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max, insieme ai modelli standard di iPhone sono disponibili per il preordine e inizieranno ad arrivare ai clienti venerdì 16 settembre. Su Amazon, come vi spieghiamo, sono disponibili anche a rate e senza busta paga. Ricordiamo invece che per iPhone 14 Plus le consegne e la disponibilità nei negozi inizierà tra un mese, venerdì 7 ottobre.

