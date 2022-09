Da BLUETTI il generatore solare EB3A, una riserva di potenza in piccole dimensioni

BLUETTI presenta ufficialmente il nuovo generatore solare EB3A, una vera stazione di ricarica, con supporto alla ricarica ultrarapida, pacco batterie LiFePo4, prese multiple e gestione smart dei consumi. E’ possibile acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

EB3A è un generatore di potenza innovativo. Questo perché, anzitutto, offre il supporto alla ricarica ultra veloce, e in circa 30 minuti è possibile raggiungere l’80% della sua capacità: il risultato si ottiene sfruttando contemporaneamente la ricarica da rete e quella solare.

Al suo interno la stazione propone una batteria LiFePO4 da 268Wh ultra resistente, con celle composte da litio ferro fosfato che garantiscono oltre 2.500 cicli di vita, A livello di caratteristiche propone 600W/1200W di potenza con inverter intelligente che garantisce una ricarica super veloce e offre meno tempi di inattività e più tempi di esecuzione.

La stazione offre 9 porte di uscita per alimentare tutti i dispositivi di cui si ha bisogno: 1 presa 600W AC, 1 porta da 100W USB-C PD, 2 porte 15W USB-A, 2 DC5521 e una presa accendi sigari 12V10A. Ultimo, non per importanza, 1 charging pad Wireless charging.

EB3A è potenziabile con i pannelli solari BLUETTI PV120 o PV200. Utilizzando i pannelli solari PV200 di BLUETTI è possibile caricare EB3A in sole due ore. Si tratta di una stazione smart, e grazie all’app BLUETTI sarà possibile avere accesso a tutte le informazioni riguardanti la propria centrale elettrica portatile in tempo reale.

EB3A pesa solo 4.6 kg, ma ha tutte le carte in regola per alimentare tutti i propri dispositivi essenziali (come telefono, luce e frigorifero) fino al ripristino della corrente elettrica domestica.

Per coloro che utilizzano macchine CPAP a casa, EB3A è senza ombra di dubbio un partner affidabile, che assicura che il dispositivo continui a funzionare anche in caso di problemi alla rete elettrica di casa.

EB3A è utile anche per gli amanti dell’avventura. Indipendentemente dal tipo di viaggio che si fa – in campeggio o in camper, per esempio – l’utente potrà contare su EB3A ogni volta che ne avrà bisogno. Si potranno, infatti, alimentare senza problemi fotocamere, droni, smartphone, laptop o dispositivi GPS e altro ancora.

EB3A è disponibile oggi a un prezzo scontato di 299€, il 26% in meno rispetto al prezzo di listino di 399€€.

Fino al 30 settembre è possibile acquistare il bundle EB3A e un pannello fotovoltaico PV200a 799€, l’11% in meno rispetto al prezzo di listino di 899€.

Ancora, sempre fino al 30 settembre sarà possibile acquistare EB3A e un pannello fotovoltaico PV120 a 699€ il 13% in meno rispetto al prezzo di listino di 798€.