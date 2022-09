Apple Watch, i quadranti Nike arrivano su tutti i modelli

Non sarà più necessario acquistare un’edizione Apple Watch Nike per accedere agli apprezzati quadranti del noto marchio sportivo: infatti con watchOS 9 Apple renderà questi Watch faces disponibili gratuitamente a tutti i proprietari di Apple Watch. L’esclusività è terminata.

La collezione di quadranti Nike comprende quelli in stile Analogico, Bounce, Compatto, Digitale e Ibrido. Qualsiasi Apple Watch che possa essere aggiornato a watchOS 9 sarà in grado di accedere ai quadranti, o Watch faces cone li chiama Apple, marchiati Nike. Ricordiamo, peraltro, che non ci sarà molto da attendere, considerando che watchOS 9 sarà disponibile per il download a partire da lunedì 12 settembre.

I dispositivi supportati per l’aggiornamento del nuovo sistema operativo includono Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, infine anche il nuovo modello top Apple Watch Ultra.

Apple ha anche lanciato una nuova gamma di cinturini Nike per l’orologio, con nuovi vivaci colori Sport Band e un nuovo Sport Loop blasonato “Just Do It”. Per tutto quel che c’è da sapere su Apple Watch 8 ed SE 2, con i rispettivi link per l’acquisto, basta cliccare a questo indirizzo. Se, invece, volete saperne di più sull’esclusivo Apple Watch Ultra, il link da seguire è direttamente questo.

Ricordiamo invece che i preordini di Apple Watch 8, Watch SE e Ultra sono iniziati subito dopo l’evento di presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre: tutti i modelli incluso quello top Ultra si possono ordinare anche su Amazon.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch – Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.