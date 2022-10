iPhone 15 atteso con 8GB di RAM ma niente modem 5G Apple

Anche se iPhone 14 Plus (qui la recensione) non ha riscosso il successo sperato, Apple comunque manterrà una gamma di quattro modelli anche per l’anno prossimo: la differenziazione tra i terminali non solo proseguirà, ma sarà ulteriormente accentuata, la dotazione di memoria RAM sarà aumentata fino a 8GB nei modelli iPhone 15 Pro, ma purtroppo ancora non ci sarà il primo chip modem 5G progettato da Apple, ormai previsto in arrivo da anni.

L’identikit parziale degli iPhone 15, focalizzato su alcune delle caratteristiche chiave, arriva dalla società di analisi di mercato TrendForce, secondo la quale Apple manterrà un programma di rilascio di quattro nuovi modelli con due diversi processori, come avvenuto per la prima volta quest’anno con iPhone 14, per differenziare ulteriormente la gamma standard da quella di fascia alta.

In termini di specifiche, oltre al passaggio completo dai connettori Lightning ai connettori USB-C, è probabile che la serie iPhone 15 Pro presenti un aggiornamento della capacità di memoria RAM fino a 8GB per supportare il nuovo processore proprietario. Naturalmente proseguiranno anche i miglioramenti delle specifiche delle fotocamere, incluso l’aggiornamento del modulo fotocamera principale a 8P e l’uso di un obiettivo periscopico nel modello iPhone 15 Pro Max.

Anche se Apple lavora da tempo al suo primo chip modem 5G, TrendForce prevede che questa attesa componente chiave non farà il suo debutto negli iPhone 15, come invece indicavano alcune anticipazioni negli scorsi mesi. Finora sono emerse vaghe indicazioni di possibili ritardi sulla tabella di marcia, per lo più dovuti all’enorme complessità di progettazione e anche per l’indispensabile fase di test e calibrazione sulle reti dei principali operatori nei vari paesi.

Invece secondo questo report Apple avrebbe già effettuato test sulle reti mmWave con il suo primo chip modem 5G ottenendo però risultati inferiori ai requisiti di Apple. Per questa ragione si prevede che il colosso di Cupertino continuerà a impiegare chip modem Qualcomm anche negli iPhone 15 del 2023. Secondo TrendForce il primo chip modem 5G progettato internamente da Apple dovrebbe essere introdotto ufficialmente con gli iPhone 16 del 2024.

Giovedì 27 ottobre Apple presenterà i risultati fiscali dell’ultimo trimestre.